Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 11825/2025
Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 11825/2025
Llamado a Licitación Pública
Expediente Nº 11825/2025 - Resolución Nº 1243/25
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES P/ URBANIZACIÓN DE CICLOVÍA CALLE URQUIZA, COSTA DE ARAUJO”
Presupuesto Oficial: $ 63.511.100,00
Apertura: 14 de Abril de 2026 a las 10:00 Hs.
Valor del Pliego $ 100.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 13 de Abril de 2026, a las 12:00hs.