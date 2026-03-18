Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública - Expediente Nº 10958/2025
Llamado a Licitación Pública
Expediente Nº 10958/2025 - Resolución Nº 130/26
“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN DEPORTIVO CON SANITARIOS EN JOCOLÍ”
Presupuesto Oficial: $ 46.048.300,00
Apertura: 10 de Abril de 2026 a las 10:00 Hs.
Valor del Pliego $ 100.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 09 de Abril de 2026, a las 12:00hs.