Trek Fuel EX de 2020 con nueva geometría

Una renovada Trek Fuel EX de 2020 estrena un cuadro cuya geometría se ha modernizado según las tendencias más actuales para convertirse en una bicicleta más eficaz en cuesta arriba o cuesta abajo.

La nueva bici cuenta con una horquilla de 140 mm delante aunque mantiene los 130 mm detrás.

En el caso de la horquilla, la nueva Trek Fuel EX 2020 tendrá horquillas Fox 36 en los modelos Fuel EX 9.8 y 9.9. En el caso de la amortiguación trasera tendremos amortiguadores FOX con la ya conocida tecnología RE:aktiv de Trek salvo en los modelos EX5 y EX7. En las versiones “top” como son las Trek Fuel EX 8 el sistema RE:aktiv añade una tecnología nueva como es el Thru Shaft que está diseñado para mejorar el comportamiento de las suspensiones en las condiciones más extremas.

La Trek Fuel EX de 2020 llega al mercado con siete modelos: tres con cuadro de carbono OCLV Mountain y cuatro con cuadro de aluminio Alpha. Todos los Trek Bikes también ofrece la posibilidad de adquirir el cuadro suelto en versión de carbono (3.299€) o aluminio (1.749€).

El precio de los montajes completos va de los 2.099€ de la Trek Fuel EX 5 a los 7.499€ de la Trek Fuel EX 9.9, el modelo tope de gama.

