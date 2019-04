Libros imprescindibles para regalar a un runner

Además del cine, los libros son una gran fuente de motivación para los runners. Y es que no hay nada mejor para echar a correr que conocer las historias personales de quienes, a base de esfuerzo y trabajo duro, se han convertido en modelos a seguir. Chema Martínez, Kilian Jornet, Luis Alberto Hernando, Raúl Gómez... son muchos los nombres propios que han plasmado en papel sus experiencias, entrenamientos, consejos y normas de nutrición para ayudar a todos los runners a mejorar sus objetivos de carrera.

Se trata del regalo perfecto tanto para los que acaban de empezar a sumar kilómetros, como para los que tienen varios maratones a sus espaldas. Por eso, con motivo del Día Internacional del Libro, hacemos una lista con los libros más vendidos sobre running, relatos en primera persona que te animarán a calzarte las zapatillas y te servirán como guía básica para tus próximas pruebas.

Libro corredores

La vida mola

AMAZON

PLAZA & JANES

Aunque empezara tarde en su andadura con el running, Raúl Gómez, uno de los showman más gamberros de la televisión, lleva ya a sus espaldas 14 maratones, 10 ultratrails y un ironman. Su pasión por este deporte se ha convertido en su trabajo gracias al programa de Movistar +, Maratón Man donde se recorre el mundo a golpe de zapatilla. Todas las historias y personas que ha conocido a lo largo y ancho del planeta mientras grababa el programa, son el telón de fondo de este libro que tiene como único objetivo demostrar que merece la pena vivir.

No pienses en correr

No pienses, corre

AMAZON

ESPASA LIBROS

Con toda la experiencia adquirida a lo largo de estos años dedicados por entero al running y fiel a su filosofía 'no pienses, correr', nuestro director técnico ofrece en este libro todos los consejos y la información necesaria para adentrarte en el mundo del running: alimentación, indumentaria, entrenamientos y mucha, mucha motivación.

Correr o morir

Correr o morir

dekilian jornet

CASA DEL LIBRO

NOW BOOKS

Quienes aman este deporte saben de sobra las proezas que ha conseguido Kilian Jornet a lo largo de su trayectoria profesional. Y son precisamente esos momentos los que el atleta repasa con todo lujo de detalles y a forma de diario en 'Correr o morir'. Sus motivaciones para dedicarse al trailrunning, sus experiencias en carreras de todo el mundo, sus vivencias personales... En definitiva, una filosofía de vida unida a la montaña y una lección de superación que no te puedes perder.

Nada es imposible

Nada es imposible

CASA DEL LIBRO

NOW BOOKS

En su último libro, Kilian Jornet hace el repaso más íntimo y personal de su brillante trayectoria en la montaña. Sus mayores miedos, los riesgos que ha tomado, los límites a los que ha expuesto su cuerpo y las ganas de superación componen una obra estimulante y cargada de emoción.

Correr y vivir

Correr y vivir

CASA DEL LIBRO

PLANETA

No nos alejamos de Kilian Jornet porque en esta lista debemos destacar también el libro de su compañera de aventuras y vida, Emellie Forsberg. Se trata de una obra autobiográfica en la que cuenta las claves del skyrunning y ofrece los mejores consejos para llevar una alimentación y hábitos de vida sana.

Runner

ómo me convertí en runner si odiaba correr

CASA DEL LIBRO

ANAYA MULTIMEDIA

Si por más que lo intentas una y otra vez no consigues cogerle el gustillo al running, este libro es para ti. Todos y cada uno de los runners que admiras y sigues la pista han pasado por la misma situación que tú, así que ¿por qué tú no vas a poder? En 'Cómo me convertí en runner si odiaba correr' encontrarás una historia de transformación, superación y cambio de estilo de vida que te mostrará de primera mano las etapas por las que pasa una persona hasta ser un auténtico corredor.

Correr toda la vida

Correr toda la vida

AMAZON

DESNIVEL

Con la moda del running, ha aparecido una corriente un tanto obsesiva que ha dejado al margen la esencia de este deporte. Amby Burfoot, comunicador y experto corredor, se dispone en este libro volver a las raíces del running y mostrar un estilo de vida saludable que te permita correr toda la vida.

Fuente: runnersworld.com