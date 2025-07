La polémica cancelación del programa de Steven Colbert (y por qué Trump dice que está encantado con la decisión de la cadena CBS)

Varios analistas han visto la decisión de CBS de llegar a un acuerdo con Trump -en una demanda que muchos creen que tenía pocos fundamentos legales- como una estrategia para evitar que los reguladores federales -bajo órdenes de Trump- frenen un mulltimillonario acuerdo de compra entre los dueños de CBS y la empresa de medios Skydance.

Fin de una era

Getty Images El Late Show, bajo la conducción de David Letterman, inicialmente nació en 1993 como competencia al icónico programa de NBC The Tonight Show

Esta decisión pone fin a un programa con más de tres décadas de antigüedad, y deja a la cadena sin un programa de comedia nocturno por primera vez desde 1993.

The Late Show fue creado por CBS -socio de noticias de la BBC en EE.UU.- en 1993 como competidor del programa de entrevistas de la cadena NBC.

Esto surgió tras una disputa entre los presentadores David Letterman y Jay Leno sobre quién debía suceder a Johnny Carson en el popular Tonight Show.

Colbert, quien se puso al frente del programa de CBS en sustitución de David Letterman en 2015, se ha convertido en uno de los críticos más acérrimos del presidente estadounidense Donald Trump en la televisión nocturna.

De hecho, después de que se conociera la noticia del fin del programa, Trump usó su red social Truth Social para expresar su "felicidad" por la noticia.

"Amo absolutamente que hayan despedido a Colbert", escribió. "Tenía incluso menos talento que ratings. Oigo que el próximo es Jimmy Kimmel", dijo, haciendo referencia al presentador del programa nocturno de la cadena ABC.

Antes de asumir la presentación de The Late Show, Colbert había presentado The Colbert Report en Comedy Central, un programa que criticaba duramente la política y la cultura conservadoras estadounidenses.

El presentador fue informado de la decisión de cancelar su programa el miércoles por la noche, según declaró al público durante su monólogo del jueves.

"Sí, comparto su opinión", dijo mientras el público en el Teatro Ed Sullivan de Nueva York gritaba "no" y abucheaba.

"No es solo el fin de nuestro programa, sino el fin de The Late Show en CBS. No me van a reemplazar. Todo esto simplemente se va a acabar", continuó. "Es un trabajo fantástico. Ojalá alguien más lo tuviera".

Colbert

Getty Images Colbert entrevistó a Trump en 2015, cuando era aún candidato en la primaria republicana para la elección de 2016.

El anuncio del fin del programa se produjo en medio de las negociaciones entre Paramount y Skydance Media para fusionar ambas compañías, una medida que requeriría la aprobación del gobierno federal estadounidense.

El acuerdo extrajudicial se produjo después de que Trump demandara a CBS en octubre pasado, alegando que la cadena había editado engañosamente una entrevista emitida en su programa de noticias 60 Minutes con su rival en las elecciones presidenciales, Kamala Harris, para "inclinar la balanza a favor del Partido Demócrata".

Paramount dijo que pagaría para resolver la demanda, pero que el dinero sería asignado a la futura biblioteca presidencial de Trump, no pagado a él "directa o indirectamente".

El senador demócrata Adam Schiff publicó en X el jueves que había terminado de grabar una entrevista con Colbert justo antes de que se anunciara la cancelación.

Cuestionó si el anuncio estaba relacionado con el acuerdo de US$16 millones de la cadena con Trump, escribiendo: "Si Paramount y CBS cancelaron el Late Show por motivos políticos, el público merecía saberlo".

Otra senadora estadounidense, Elizabeth Warren, se hizo eco de estas opiniones al publicar en X: "Estados Unidos merece saber si su programa fue cancelado por motivos políticos".

Getty Images El presidente estadounidense Barack Obama se sentó con Colbert en varias entrevistas a lo largo de los años.

Colbert ha entrevistado a muchos políticos demócratas durante su trayectoria. El mes pasado, conversó con Zohran Mamdani, un socialista demócrata que lidera la contienda para ser el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York.

La decisión de cancelar el programa se produce en un momento en el que las cadenas luchan por atraer a un público más joven, en medio de la competencia de plataformas de streaming en línea y podcasts, junto con el aumento de los costos de la televisión en vivo.

"Consideramos a Stephen Colbert irremplazable y retiraremos la franquicia de 'The Late Show'", declaró CBS en su comunicado.

"Estamos orgullosos de que Stephen haya elegido CBS como su hogar. Él y la transmisión serán recordados en el panteón de los grandes que honraron la televisión nocturna".

Las cadenas rivales, ABC y NBC, continuarán transmitiendo sus programas de entrevistas nocturnos.

"El mejor"

Getty Images El presentador Jimmy Kimmel usó su propio programa para dar su apoyo a Colbert después del anuncio de la cancelación

En reacción a la noticia del fin del programa de Colbert, Kimmel pareció criticar duramente a la cadena, publicando en sus historias de Instagram: "Te quiero, Stephen. [Insulto] a ti y a todos tus Sheldons [en referencia a la serie Big Bang Theory] de CBS".

El exlíder de la banda del Late Show, Jon Batiste, describió al presentador saliente como "el mejor de todos los tiempos".

"Mi admiración y aprecio por ti son inagotables", escribió el cineasta Judd Apatow. "Estoy emocionado por ver qué otras cosas brillantes has aportado al mundo".

"Estoy muy triste. Te adoro, Stephen", comentó Rachel Zegler, actriz de "Blancanieves".

La estrella de la serie Severance, Adam Scott, añadió: "Te quiero, Stephen. Esto es una completa tontería... y yo, por mi parte, estoy deseando que lleguen los próximos 10 meses de programas".

El actor y director Ben Stiller publicó en X que "lamentaba escuchar" que CBS "cancelaba uno de los mejores programas que tenían" y agregó: "Les deseo lo mejor a todas las personas que trabajan tan duro en ese programa".

