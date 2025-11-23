La lapidaria frase del DT de San Lorenzo sobre el penal que sufrió ante Central Córdoba: "Si cobramos eso habría que..."

Damián Ayude cuestionó con fuerza el arbitraje de Nazareno Arasa tras la eliminación de San Lorenzo en Santiago del Estero.

Ayude mostró su descontento con el penal sancionado y las expulsiones que condicionaron al equipo.

Tras el partido, Damián Ayude habló ante la prensa y no ocultó su desazón por un final abrupto de temporada para el Ciclón. “Tenemos un dolor muy grande porque queríamos continuar, teníamos mucha ilusión de seguir y estar el 13 de diciembre acá, te frustra mucho”, expresó con visible amargura.

El análisis de Damián Ayude Consultado por la actuación del juez, Ayude evitó entrar en un análisis profundo, aunque dejó en claro su postura al respecto. “No pude ver mucho, fue todo muy reciente. Lo habrán visto mejor que yo y tienen capacidad de análisis. Me parece que hay cosas que se pueden haber evitado”, señaló antes de referirse al penal cobrado: "Quizás no estoy tan de acuerdo con el penal, si cobramos ese penal habría doce penales por tiempo".

El polémico penal que cobró Arasa para Central Córdoba El polémico penal que cobró Arasa para Central Córdoba El entrenador también se refirió a la expulsión de Jhohan Romaña, quien vio la segunda amarilla tras un presunto cabezazo a Perelló. Para Ayude, la jugada estuvo mal resuelta: “La roja de Romaña, si es roja, tiene que ser roja directa y le saca doble amarilla. Si le dio un cabezazo, que no se lo dio, era roja directa. Se apura cuando saca la doble amarilla, tiene un gesto de que no está de acuerdo. Un penal y un jugador menos, se vuelve cuesta arriba”.

Un golpe anímico para San Lorenzo Más allá de la bronca por las decisiones arbitrales, Ayude remarcó la importancia de recomponer el ánimo del plantel para lo que viene. “Obviamente que es difícil porque es muy pronto pero somos profesionales de esto, el dolor tiene que durar lo menos posible”, afirmó.