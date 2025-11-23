LPF|
La lapidaria frase del DT de San Lorenzo sobre el penal que sufrió ante Central Córdoba: "Si cobramos eso habría que..."
Damián Ayude cuestionó con fuerza el arbitraje de Nazareno Arasa tras la eliminación de San Lorenzo en Santiago del Estero.
San Lorenzo quedó eliminado del Torneo Clausura 2025 tras perder 2-1 frente a Central Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades. Más allá del resultado, la atención quedó centrada en el arbitraje de Nazareno Arasa, responsable de un penal discutido y dos expulsiones que condicionaron el desarrollo del encuentro.
Tras el partido, Damián Ayude habló ante la prensa y no ocultó su desazón por un final abrupto de temporada para el Ciclón. “Tenemos un dolor muy grande porque queríamos continuar, teníamos mucha ilusión de seguir y estar el 13 de diciembre acá, te frustra mucho”, expresó con visible amargura.
El análisis de Damián Ayude
Consultado por la actuación del juez, Ayude evitó entrar en un análisis profundo, aunque dejó en claro su postura al respecto. “No pude ver mucho, fue todo muy reciente. Lo habrán visto mejor que yo y tienen capacidad de análisis. Me parece que hay cosas que se pueden haber evitado”, señaló antes de referirse al penal cobrado: "Quizás no estoy tan de acuerdo con el penal, si cobramos ese penal habría doce penales por tiempo".
El entrenador también se refirió a la expulsión de Jhohan Romaña, quien vio la segunda amarilla tras un presunto cabezazo a Perelló. Para Ayude, la jugada estuvo mal resuelta: “La roja de Romaña, si es roja, tiene que ser roja directa y le saca doble amarilla. Si le dio un cabezazo, que no se lo dio, era roja directa. Se apura cuando saca la doble amarilla, tiene un gesto de que no está de acuerdo. Un penal y un jugador menos, se vuelve cuesta arriba”.
Un golpe anímico para San Lorenzo
Más allá de la bronca por las decisiones arbitrales, Ayude remarcó la importancia de recomponer el ánimo del plantel para lo que viene. “Obviamente que es difícil porque es muy pronto pero somos profesionales de esto, el dolor tiene que durar lo menos posible”, afirmó.
El DT insistió en que el equipo debe capitalizar la experiencia y enfocarse en lo que viene: “Volveremos, tendrán unos días de descanso y tenemos que trabajar, tenemos familia que mantener y ellos también. Serán un par de días de dolor y seguir. Seguramente los chicos se pusieron nerviosos, por la situación y el empuje del rival. Tienen pocos partidos pero nos dieron alegrías, salieron quintos y clasificaron a Copa Sudamericana. Tienen que seguir trabajando para superar mejor estas adversidades”.