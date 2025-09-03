Javier Milei restableció la fusión de institutos culturales y la reorganización de entidades clave del Estado

Javier Milei dictó un decreto para restablecer normas y estructuras estatales tras el rechazo de decretos por el Congreso, evitando vacío legal y confusión.

El presidente Javier Milei firmó este martes el DNU 627/2025 para restituir normas y estructuras del Estado que habían sido modificadas o eliminadas por decretos anteriores rechazados por el Congreso. La medida busca poner fin a un vacío legal que generaba incertidumbre sobre el funcionamiento de varios organismos públicos.

Los decretos cuestionados —345/25, 351/25, 461/25 y 462/25— habían reorganizado institutos culturales, financieros y tecnológicos, pero su rechazo legislativo dejó a la administración sin un marco claro. El nuevo DNU devuelve expresamente la vigencia de esas normas y garantiza que los organismos puedan seguir funcionando.

Entre las disposiciones que se restablecen están la fusión de institutos culturales y la reorganización de entidades como el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. También se restituye la vigencia de normas derivadas de decretos posteriores dictados en agosto.

El decreto instruye a los distintos ministerios y jurisdicciones a tomar todas las medidas administrativas necesarias para implementar la restitución. Además, mientras se ajustan presupuestos y estructuras, la Jefatura de Gabinete, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Economía brindarán apoyo temporal a los organismos afectados.

El Gobierno sostiene que la medida es clave para garantizar seguridad jurídica y continuidad administrativa, evitando interpretaciones contradictorias o discrecionales que afecten políticas públicas y servicios estatales. La Corte Suprema ya ha subrayado la importancia de la certeza legal para el correcto funcionamiento del Estado.