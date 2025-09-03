Presenta:

Javier Milei restableció la fusión de institutos culturales y la reorganización de entidades clave del Estado

Javier Milei dictó un decreto para restablecer normas y estructuras estatales tras el rechazo de decretos por el Congreso, evitando vacío legal y confusión.

Javier Milei restituyó las normas estatales tras el rechazo en el Congreso. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ

El presidente Javier Milei firmó este martes el DNU 627/2025 para restituir normas y estructuras del Estado que habían sido modificadas o eliminadas por decretos anteriores rechazados por el Congreso. La medida busca poner fin a un vacío legal que generaba incertidumbre sobre el funcionamiento de varios organismos públicos.

Los decretos cuestionados —345/25, 351/25, 461/25 y 462/25— habían reorganizado institutos culturales, financieros y tecnológicos, pero su rechazo legislativo dejó a la administración sin un marco claro. El nuevo DNU devuelve expresamente la vigencia de esas normas y garantiza que los organismos puedan seguir funcionando.

Entre las disposiciones que se restablecen están la fusión de institutos culturales y la reorganización de entidades como el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. También se restituye la vigencia de normas derivadas de decretos posteriores dictados en agosto.

El decreto instruye a los distintos ministerios y jurisdicciones a tomar todas las medidas administrativas necesarias para implementar la restitución. Además, mientras se ajustan presupuestos y estructuras, la Jefatura de Gabinete, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Economía brindarán apoyo temporal a los organismos afectados.

El Gobierno sostiene que la medida es clave para garantizar seguridad jurídica y continuidad administrativa, evitando interpretaciones contradictorias o discrecionales que afecten políticas públicas y servicios estatales. La Corte Suprema ya ha subrayado la importancia de la certeza legal para el correcto funcionamiento del Estado.

El DNU 627/2025 ya está en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y será comunicado a la Comisión Bicameral del Congreso. Según el Ejecutivo, la medida se dictó bajo circunstancias excepcionales, amparadas por la Constitución, ante la falta de un marco legal alternativo tras el rechazo parlamentario.

Javier Milei restableció normas estatales que habían sido derogadas por el Congreso

