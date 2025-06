Horóscopo gitano: signos que siempre terminan pagando los platos rotos

La semana arranca con una reflexión dura pero necesaria: a veces, ser bueno no alcanza. Según el horóscopo gitano , hay perfiles que siempre se muestran disponibles, empáticos o responsables… y aun así, terminan lastimados o señalados por cosas que no hicieron. Este lunes, es momento de hablar de esos tres signos zodiacales que merecen un poco más de justicia.

Rueda (Cáncer) es uno de los signos más protectores y afectivos del zodíaco. Siempre está pendiente de los demás, escucha, contiene, acompaña. Pero ese mismo rol de sostén lo lleva muchas veces a recibir culpas que no son suyas. Cuando hay un conflicto, termina atrapado en el medio, intentando que nadie se enoje. Esta semana, necesita soltar ese mandato de ser el paño de lágrimas de todos.

Capilla (Piscis) tiene una sensibilidad enorme y una capacidad de entrega que pocos comprenden. Suele confiar, perdonar, intentar una vez más. Pero esa nobleza no siempre es recompensada. Muy por el contrario: a veces es usada en su contra. Este signo zodiacal necesita poner más filtros. No todo el mundo merece su dulzura.

Y Campana (Virgo), tan meticuloso y responsable, termina absorbiendo tareas, responsabilidades y errores ajenos solo por no querer dejar las cosas mal hechas. La consecuencia es el desgaste. Vive corrigiendo lo que otros hacen mal y, muchas veces, el resultado negativo igual le cae encima. Este lunes es un buen día para soltar culpas prestadas.

No se trata de dejar de ser buenos, sino de aprender a poner límites. El horóscopo gitano no propone cambiar la esencia de estos tres signos, sino enseñarles a distinguir cuándo su entrega se convierte en carga. Esta semana puede ser una buena oportunidad para empezar a cuidarse un poco más y soltar lo que no es propio.