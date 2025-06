Horóscopo gitano: los signos que hacen ghosting sin culpa

No todos enfrentan las emociones de la misma forma. Algunos prefieren callar, desaparecer, cortar el contacto sin dar explicaciones. El horóscopo gitano señala que hay personas para las que el “ghosting” no es una estrategia pensada, sino una reacción instintiva: cuando algo les incomoda o abruma, se van.

Horóscopo gitano: los que se van sin dejar rastro

Copa (Acuario) no ghostea por crueldad, sino por desconexión emocional. Cuando siente que ya no hay química o que el otro exige algo que no puede dar, se corre. Prefiere cortar por completo antes que entrar en un drama que no sabe manejar. Para este signo, irse sin aviso es menos dañino que quedarse sin ganas.