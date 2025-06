Horóscopo amoroso: los signos del zodíaco que están destinados a casarse dos veces

El horóscopo reveló que el “felices para siempre” puede repetirse dos veces en la vida de algunos signos del zodiaco . No todos los personajes tienen una historia de amor que tenga un solo capítulo. Para algunos su vida amorosa incluye separaciones y otras relaciones que acaban en casamiento.

Géminis . El horóscopo lo describe como un signo mutable de aire . Las personas de este signo son conocidas por su dualidad, necesidad de variedad, curiosidad y adaptabilidad. Por lo general buscan una conexión mental y si no la encuentran o pierden prefieren buscar a otra persona. Por eso es probable que Géminis acabe casándose dos veces.

Sagitario . Este es un signo mutable de fuego. En el amor, Sagitario valora la libertad, las aventuras y el aprendizaje. Pero cuando él cree que una persona ya le enseñó todo lo que necesitaba, no durará en alejarse y buscar otra relación. Los sagitarianos buscan expandir su alma con diferentes experiencias.

La astrología no predice el amor, pero ofrece pistas. Foto: Archivo El horóscopo no predice el amor, pero ofrece pistas. Foto: Archivo Archivo

Piscis. Según el horóscopo, este es sensible, empático, soñador y propenso a idealizar parejas. Al principio pueden sumergirse profundamente en una relación, pero si sus expectativas no se cumplen o siente que su pareja es una carga, Piscis no tardará en decir adiós. Este signo del zodíaco buscará esa conexión en otro lugar.