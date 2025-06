Horóscopo: estos signos tienen un aura que espanta las malas vibras

En el horóscopo , cada signo zodiacal tiene una manera única de sintonizar con lo espiritual. Algunos fluyen con la intuición, otros sienten desde la piel, pero hay quienes destacan por una energía protectora que parece venir de adentro. No necesitan baños de sal ni velas diarias: su carácter, esa fuerza silenciosa que los habita, ya actúa como escudo frente a envidias, malas intenciones y brujerías.

Esa protección natural no es casual ni mágica. En astrología, se vincula con una sensación firme de seguridad, con una claridad emocional que no se tambalea y una capacidad de poner límites sin titubeos. Son signos que, casi sin quererlo, inspiran respeto y saben decir “hasta acá” cuando algo no les vibra bien.