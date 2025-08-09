Google redobla la apuesta en materia de seguridad para usuarios adolescentes

Con el objetivo de proteger a los menores de edad en Internet, Google empezará a implementar un sistema de inteligencia artificial para verificar sus edades. Este plan busca evitar que los adolescentes accedan a contenido para adultos, incluso cuando hayan mentido, ingresando una fecha de nacimiento.

Esta metodología se basa en una tecnología de estimación de edad. De esta forma, en lugar de preguntarle al usuario cuántos años tiene, Google podrá intuir su edad a partir de una combinación de señales digitales. Es decir, que la herramienta utilizará modelos de Machine Learning para analizar el comportamiento del usuario, el historial de búsqueda, videos, vistos en YouTube, aplicaciones descargadas en Google Play, entre otras cosas.

Google .jpg Google aplicará nuevas medidas restrictivas para menores. Así, si la inteligencia artificial logra detectar que el usuario dijo tener 23 años, pero en realidad se comporta como un adolescente, automáticamente las restricciones diseñadas para menores de 18 años, serán activadas. Estas medidas restrictivas son variadas.