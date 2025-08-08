Gobierno venezolano repudia la recompensa de EE.UU. por información para la captura de Maduro

Venezuela rechazó la recompensa de EE.UU. por información para detener a Maduro, calificándola como una “burda operación de propaganda política”.

El Gobierno de Venezuela repudió la recompensa de US$50.000.000 ofrecida por Estados Unidos a cambio de información que conduzca al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunciada este jueves por la fiscal general estadounidense, Pam Bondi; una cifra que duplica la ofrecida el pasado mes de enero.

En un mensaje publicado en Telegram, el canciller venezolano, Yván Gil, expresó que la "patética" recompensa se trata de una "burda operación de propaganda política" y de "la cortina de humo más ridícula" que han visto.

"Mientras nosotros desmontamos las tramas terroristas que se orquestan desde su país, esta señora sale con un circo mediático para complacer a la ultraderecha derrotada de Venezuela", dijo Gil, en alusión a Bondi, quien describe la recompensa como "histórica" y califica a Maduro como uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.