Adriana Martínez: "Hay que disfrutar de los restaurantes en bodegas"

Adriana Martínez es Lic. en Enología. Es la propietaria de Mythos Wines Argentina, y representante de Famille Sylvain Groupe y de Molinas Argentina SRL. Está casada con Roberto y tiene dos hijos, Federico y Gianfranco. Es una viajera nata, por placer y por trabajo; y fanática de la cocina. Sabe disfrutar de la vida, la gastronomía, y por supuesto de los vinos. Fue una de las fundadoras de AMUVA (Asociación Mujeres del Vino de Argentina), presidente por 7 años, actualmente ocupa la vicepresidencia.

Hoy la entrevistamos en la sección "Soy un food lover" y nos respondió cada pregunta con una excelente predisposición y amabilidad. ¡Ahí va!

Food Lovers: ¿Te definís como un food lover?

Adriana Martínez: -Sí absolutamente!. La buena gastronomía también es emoción y placer.

FL: -¿Cómo surgió tu pasión por la gastronomía?

AM: -Desde que era chica recuerdo haber coleccionado recetas de cocineros y comprado libros de diferentes estilos. Ahora continúo con esa costumbre ¡pero las guardo en archivos digitales!. En mi casa paterna se hacía todo casero, desde salsas de tomates, dulces y mermeladas de frutas, escabeches, pastas, embutidos. Creo que eso influyó y desarrolló en mí una permanente curiosidad por la gastronomía, que después se transformó en una forma más de expresarme.

FL: -¿Qué te gusta más, comer o cocinar?

AM: -Las dos!. Comer rico es muy importante para mí, soy exigente con la calidad del producto final y sus ingredientes. Me encanta cocinar, soy creativa, probar nuevas formas de hacer una receta clásica, incorporar siempre las especias, jugar con lo dulce, salado y picante. También soy ahorrativa, no desperdicio nada porque creo que siempre se puede transformar lo que sobró del medio día o lo que hay en la heladera. A mi familia la he acostumbrado a valorar el alimento saludable y a probar todo tipo de sabores.

FL: -En tu tiempo libre ¿preferís salir a comer o quedarte en casa?

AM: -Ambas, en esta cuarentena he cocinado platos que llevan mucho tiempo y dedicación pero que son puro placer a la hora de sentarse a la mesa. ¡Salir a comer con la familia o con amigos es un excelente plan! Me gusta ir a lugares nuevos y conocer en lo posible al responsable de la cocina, algunas veces he pedido que se acerque a la mesa para felicitarlo y tomar la foto infaltable del plato porque algunos son obras de arte!

FL: -¿Con qué frecuencia cocinas en casa?

AM: -Casi siempre, dependiendo de la intensidad laboral que tenga, si no, los que cocinan son mis hijos o mi esposo. Nadie queda excluido y hacen lo que pueden, todos han tenido que aprender! MI hijo Giani, heredó mi veta culinaria pero con otro estilo y muy bueno también.

FL: -¿Especialidad?

AM: -Las pastas, pescados, arroces, empanadas de distintos sabores ¡y la tortilla de papas!.

FL: -¿Qué te pide tu familia o amigos que cocines?

AM: -Lasagna casi siempre, si estamos de vacaciones en el mar, mariscos y pescados. Quesos de Beaune

​​​​​

FL: -¿Qué plato te sale mejor?

AM: -Hay un plato que aprendí hace más de 20 años y que además te pide mucho vino tinto, los espaguetis al aglio, olio y peperoncino.

FL: -¿Cuál es tu plato favorito?

AM: -Dos: el sushi y la tortilla de papas. Sushi en la marina de Dubai

FL: -¿Tu vino favorito?

AM: -Elijo el vino de acuerdo al momento así que todos pueden ser!, pero tengo cierta debilidad por el Pinot Noir. En casa tengo una cava con muchos vinos tintos, blancos, rosados, espumosos, de diversos orígenes. Compro y me regalan. Por supuesto mi vino Mythos nunca falta!

FL: -¿Tu producto gourmet favorito?

AM: -Varios: especias todas las que puedo tener, aceto, salsa de soja y aceites de oliva varietales. Magret de canard

FL: -¿Tu comida chatarra o golosina favorita?

AM: -Excepto las papas fritas y de vez en cuando, no consumo comida chatarra. ¡Muero por el helado y el chocolate! Gelato de Firenze

FL: -¿Qué accesorio o utensilio no puede faltar en tu cocina?

AM: -Buenas cacerolas, buenos cuchillos y electrodomésticos que faciliten procesos de elaboración. En Marsella

FL: -¿Qué ingrediente no puede faltar en tu cocina?

AM: -No concibo cocinar sin aceite de oliva virgen extra!. Y obviamente las especias!!

FL: -¿Lugar preferido para comer afuera en Mendoza?

AM: -Hace muchos años que Mendoza viene destacándose en la gastronomía gracias al enoturismo. Esta actividad le ha dado un impulso muy importante y la ha llevado a perfeccionarse y lograr cierta identidad. Conozco casi todos los restaurantes de las bodegas y cada uno tiene su atractivo y especialidad.

FL: -¿Qué tipo de comida es la que más te gusta al momento de elegir a dónde salir a comer?

AM: -¡Sin dudas el sushi!

FL: -¿Cuál es tu destino gastronómico favorito en el mundo?

AM: -Francia es uno de ellos pero no el único, conozco mucho su gastronomía y admiro la inmensidad de sabores que van desde los oceánicos hasta los del continente. Sus quesos que son una gloria, sus carnes de corral, sus pescados y mariscos, y por supuesto sus macarons!

FL: -¿Y tu restaurante favorito en el mundo?

AM: -Difícil, hay tantos!, pero uno que me emocionó y jamás olvidaré se llama Le Caveau des Arches y está en Beaune, en la Borgoña. El dueño nos eligió su mejor mesa: "la de la cocina del restaurante". Pasamos largas horas viendo a los cocineros desplegar su arte, probando casi todo el menú, con los mejores vinos de la cava y en su compañía. ¡Un lujo!! El año pasado volví a ir, es el mejor lugar para comer los escargots o caracoles de la Borgoña con salsa de manteca saborizada, el foi gras de canard y los quesos! Espaguetis a la Vóngole

FL: -¿Un plato inolvidable en alguno de esos viajes?

AM: -Hay un pez de mar llamado "vieja" de Santa Cruz de Tenerife, islas Canarias, se prepara entero frito o a la parrilla acompañado de papas arrugadas que son como las rústicas y mojo de cilantro (salsa verde) un plato sencillo y muy sabroso que se come a la orilla del mar en cualquiera de los restaurantes de la isla. Y sin dejar de mencionar a Italia: los espaguetis a la vóngole! En Còtes du Rhòne

FL: -¿Qué productos gastronómicos comprás en tus viajes para llevarte a casa? (utensilios, especias, libros, etc).

AM: -De todo!! platos, fuentes, moldes de silicona, manteles, libros, más de vinos, muchas especias hasta para regalar, delantales de cocina, destapadores de vino, tengo una colección. ¡Me fascinan las tiendas para el hogar!

FL: -¿Un consejo para nuestros lectores "food lovers”?

AM: -Que cocinen con los productos que tienen en cada época del año, que traten de comprar en la feria las verduras y frutas por la variedad, frescura y precio. Si les gusta cocinar que lo hagan con los mejores ingredientes que puedan adquirir y prueben siempre sabores nuevos, y si no les gusta, que piensen en platos sencillos pero nutritivos porque la comida es la mejor medicina para nuestro cuerpo. Otra sugerencia es que preparen un menú semanal para organizarse con los tiempos y las compras y sobre todo ayuda a no pensar en qué cocinar diariamente. Si les gusta salir a comer lo hagan en lugares que tengan buen servicio, higiene y buena comida, los hay para todos los bolsillos. En esta época de pandemia, ser exigentes con el cumplimiento del protocolo y disfrutar de los restaurantes de las bodegas, vivir esa experiencia es de las mejores propuestas que tenemos en Mendoza. Y cuando se pueda volver a viajar que no se pierdan los mercados domingueros de los pueblitos, tienen de todo y además son vistosos!

