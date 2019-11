Lucas Bustos: un chef mendocino en Netflix

Por estos días, casi como una extensión de los festejos, se puede ver al chef mendocino Lucas Bustos en la serie “Andes Mágicos”, una de las más vistas actualmente en Netflix, siendo el entrevistado como referente de la cocina mendocina.

Pionero de la "cocina del vino"

Bustos, un estudioso de la cocina del vino, celebra en estos meses sus 15 años como emprendedor de restaurantes de bodegas, habiendo iniciado en el 2004 en la bodega Ruca Malen, el primero con todas esas características, con un menú de diferentes pasos, todos los días y siempre con el mismo chef. Con el paso del tiempo, decenas de otras bodegas instalaron ese concepto y hoy Mendoza es una de las regiones del vino más importante del mundo, compitiendo y complementándose con otras como Adelaida (Australia), Burdeos (Francia) o Napa-San Francisco (Estados Unidos), entre otras.

Bustos lleva adelante, con un importante equipo que lo secunda, el manejo de varios restaurantes de bodegas, entre ellos Espacio Trapiche, Ruca Malen y Casarena, todos en Mendoza. Allá por el 2002 había vuelto a Mendoza, su lugar en el mundo, después de haber estudiado y trabajado con grandes chefs en Nueva York, decidido por emprender en su provincia, en plena crisis del país. Vivió también en Chile hasta el año 1996 y en Nueva York entre los años 2000 y 2002 realizó un Training en Starwood Hotels y en el Culinary Institute of América (CIA). Ya se había diplomado en Administración de proyectos y gestión financiera por ADEN Business School en Mendoza y previamente se recibió de Técnico en Administración Gastronómica con mención en Cocina Internacional por el INACAP C.I.E.S de Santiago, Chile.

.Lucas Bustos cocinanddo en el restaurante de Bodega Trapiche en el documental - PH Netflix

Por estos días, casi como una extensión de los festejos por los 15 años, se puede ver a Lucas en la serie “Andes Mágicos”, una de las más vistas actualmente en Netflix, siendo el entrevistado como referente de la cocina mendocina. Este documental de seis capítulos filmado el año pasado indaga la conexión de diferentes personas que trabajan y viven al lado de la Cordillera, con imágenes espectaculares. Se había estrenado hace unos meses en el canal francés Arte y en más de quince señales europeas. En el capítulo 2, llamado “Chile y Argentina, del Aconcagua al desierto”, Lucas Bustos da sus sensaciones: “Después de viajar por muchos lugares, me encontré con mi hogar, donde quise desarrollar mi cocina y conectar con la tierra… Lo que nosotros hacemos tiene el concepto de terroir... de tierra, de clima, de gente, de raíces, eso es lo que te hace único. Este pedacito de tierra, esto que vos podés ver acá, no puede pasar en ningún otro lugar, no es mejor ni peor, es diferente, es el Olimpo para nosotros"

.

En sus espacios gastronómicos en bodegas se piensa la cocina desde los vinos, al revés de los restaurantes tradicionales: se hace un viaje por las copas y la comida acompaña potenciando sus virtudes. A Lucas y su equipo les gusta pensar en el ecosistema por eso cuentan con varias huertas orgánicas donde cosechan trescientas variedades de productos, como pocos lugares en el mundo, y eso les permite presentar una carta amplia a los comensales. Cada ingrediente es producido minutos antes de estar en el plato y las texturas y sabores originales llegan casi intactos al paladar de quienes nos visitan. Esto crea un dinamismo en el menú según los productos que brida la huerta y no al revés y es parte del concepto del movimiento social llamado From Farm To Table (de la huerta al plato).

Por toda esta experiencia, en septiembre pasado recibió el Oro local para Espacio Trapiche en el rubro Restaurante, en el marco de los Best of Mendoza`s Wine Tourism 2019. Y en el 2013 había ganado ese premio no sólo en su provincia sino a nivel internacional Medalla de Oro del Global Best Of Wine Tourism en la categoría Mejor Experiencia en Restaurante de Bodega del Mundo por Ruca Malen. Los Best Of son un reconocimiento a las mejores prácticas relacionadas con el turismo del vino. Las distinciones se realizan en bronce, plata y oro y esa puntuación tiene lugar anualmente en cada una de las ciudades miembro de la red global de las Grandes Capitales del Vino, de la cual Mendoza forma parte.

Desde el año pasado los restaurantes mendocinos Trapiche y Ruca Malen fueron incluidos y recomendados por la prestigiosa Guía Vede Michelín. Ambos espacios gastronómicos tienen el sello del chef Lucas Bustos y confirmaron el potencial de la cocina argentina a nivel internacional.

Más información sobre sus restaurantes en estos links:

Ruca Malen

Trapiche

Casarena