Entrevista tête à tête: Christophe Krywonis y Lucas Bustos

Christophe Krywonis pasó por Mendoza y cocinó junto al mendocino Lucas Bustos en Espacio Trapiche. El menú que ofrecieron estuvo pensado para acompañar los grandes vinos de la bodega. El restaurante inauguró de este modo un ciclo de encuentros que continuarán el resto del año, en el que importantes cocineros junto al anfitrión crearán experiencias para los amantes de la buena mesa.

Christophe y Lucas, dos estilos , pero como factor común la pasión por la cocina y la búsqueda de la excelencia.

Food Lovers: -¿Sos un food lover? ¿Cómo surgió tu pasión por la gastronomía?

Lucas Bustos: -¡Claro! El principio de esto es que te guste comer rico y disfrutar de esos momentos. En mi casa siempre se comió muy rico, mis viejos cocinaban muy bien, de ahí surgió.

Christophe Krywonis: -¡Soy un food lover! mi pasión por la gastronomía surgió a los 4 años.

FL: -¿Quién te enseñó a cocinar?

Lucas Bustos: -Aprendí mucho de mi mamá, pero después me enseñó a cocinar un amigo. Luego me fui a estudiar a Chile y a EEUU y pasé por varios países de Europa. Pero un amigo que cocinaba muy bien me enseñó mucho.

Christophe Krywonis: -Mi abuela.

FL: -En tu tiempo libre ¿preferís salir a comer o quedarte en casa?

Lucas Bustos: -Nos gusta salir a comer. Salimos mucho, unas tres veces por semana.

Christophe Krywonis: -Me gusta cocinar y hacer pan. Y también me gusta salir a comer. La frecuencia depende del momento del día y del momento de la vida.

FL: ¿Con qué frecuencia cocinas en casa? ¿Especialidad?

Lucas Bustos: -Cocino en casa todos los días. Hicimos una lista de comidas que nos gustan en casa. Con una churrera (similar a una waflera) hago churros para que mis hijos se lleven a la escuela. Por ejemplo morcilla y brócoli, o de manzana. Les encantan.

Christophe Krywonis: -No tengo especialidad, pero a los chicos les gusta que les haga cerdo. Soy fanático del conejo y del pescado, también me gusta hacer risotto. Mis amigos no me piden nada en especial… puedo cocinar algo italiano, francés, criollo… Me salen muy bien los huevos fritos.

FL: ¿Qué accesorio o utensilio no puede faltar en tu cocina?

Lucas Bustos: -No puede faltar un buen cuchillo, de hecho tengo muchos y cada uno tiene su historia.

Christophe Krywonis: -No pueden faltar las ganas de cocinar.

Christophe Krywonis y Lucas Bustos

FL: -¿Qué ingrediente no puede faltar en tu cocina?

Lucas Bustos: -La remolacha.

Christophe Krywonis: -Aceite de oliva, ajo y sal.

FL: -¿Lugar preferido para comer en tu ciudad?

Lucas Bustos: -En Mendoza los restaurantes de Mallmann. Y me gusta la cocina de Pablo del Río.

Christophe Krywonis: -En Buenos Aires, La Mar. En Mendoza Trapiche. Y Finca Adalgisa en Chacras de Coria.

FL: -¿Qué tipo de comida es la que más te gusta al momento de elegir a dónde salir a comer?

Lucas Bustos: -Me gustan los restaurantes de muchos pasos, caros, complicados, los disfruto muchísimo. Me gustan los restaurantes de alta cocina.

Christophe Krywonis: -Priorizo la calidad, busco lo mejor sin importar el estilo.

Juan Schamber (Gerente de Relaciones Institucionales de Grupo Peñaflor), LUCAS BUSTOS, Christophe Kriwonys,y Daniel Pi (enólogo de Trapiche)

FL: -¿Cuál es tu destino gastronómico favorito en el mundo?

Lucas Bustos: -India

Christophe Krywonis: -París

FL: -¿Y tu restaurante favorito en el mundo?

Lucas Bustos: -Jean-Georges del Trump Tower en NY

Christophe Krywonis: - Le Pot de Vins Bistró de U$S 20 el cubierto en París. O Le Baratin en París, de la argentina Raquel Carena.

FL: ¿Un plato inolvidable?

Lucas Bustos: -Magret de pato en el Jean-Georges. Lo probé cuando tenía 18 años, era estudiante. Luego volví, hace poco.

Christophe Krywonis: -La masa de hojaldre de mi abuela.

Lucas Bustos y Christophe Krywonis en el despacho durante el almuerzo en Espacio Trapiche.

FL: -¿Qué productos gastronómicos comprás en tus viajes para llevarte a casa?

Lucas Bustos: -Especias

Christophe Krywonis: -Si voy a Francia traigo queso y foie gras, si voy a España me traigo una pata de jamón. Ahora tenía que traer ropa porque bajé 30 kilos, pero el 99% de lo que traje en la valija eran accesorios para cocinar: planchas, termómetros, cuchillos, moldes…

FL: -¿Un consejo para nuestros lectores "food lovers”?

Lucas Bustos: -Vayan dos veces al mismo restaurante. Porque a veces la primera impresión es muy buena o muy mala. La experiencia en un restaurante se construye a través del tiempo, los mejores restaurantes que yo he visto en mi vida tardan años en llegar a ser lo que son. Hay que darles la posibilidad de que crezcan.

Christophe Krywonis: -Si van a cocinar que no teman equivocarse, que repitan la receta, porque si se equivocan van a aprender a hacerla bien. Si salen a comer, que en un restaurante gastronómico (de alta cocina) pidan platos para compartir, mejor gastar poco y comer bien.

Más info de Espacio Trapiche en este link.

Por Alicia Sisteró - Twitter/Instagram @aliciasistero - aliciasistero@gmail.com