Florinda Meza afirmó que no está contenta con la nueva serie de Chespirito

Florinda Meza no está contenta con el estreno de la biopic de Chespirito: por qué

CHAVO DEL 8 La serie se estrenó el 26 de febrero de 1973 Foto: ARCHIVO EL CHAVO DEL 8. Chespirito, Florinda Meza, Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves, Rubén Aguirre y más.

Sin embargo, una que no está conforme con el estreno de la serie es Florinda Meza, quien además de trabajar en el programa, fue mujer de Chespirito. "No estoy contenta, pero tampoco puedo decir que no me interese. No puedo opinar mucho porque un avance no dice mucho”, señaló poco tiempo atrás.