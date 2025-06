Wanda Nara mostró su look chic en Italia y enamoró con su estilo relajado

Desde su casa de campo en Italia, Wanda Nara compartió unas fotos con una estética muy particular. Verde por todos lados, una casona envuelta en hiedra y ella, parada de espaldas, mirando ese paisaje de calma. Lo que eligió para esa jornada campestre no fue cualquier cosa y nosotros te contamos.

El primer golpe de vista lo da su remera blanca con estampa Dior. Una prenda simple, pero que con solo el logo ya se vuelve protagonista. Ese detalle es lo que hace que todo el look cambie de liga. La pollera larga de jean con patchwork fue la otra joyita. Con retazos de distintos tonos de azul, esa prenda evoca lo artesanal, lo hecho a mano. Hay una estética folk en ese diseño, que no se disfraza de vintage ni pretende parecer lo que no es. Es una pieza con carácter, que suma textura y movimiento, y que, en conjunto con la remera, logró un equilibrio perfecto.