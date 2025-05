Wanda Nara llegó en Lamborghini y un con look audaz a la audiencia con Icardi

Wanda Nara fue el centro de atención al presentarse en la audiencia de divorcio con Mauro Icardi en Milán con un look que, por supuesto, no pasó desapercibido en lo absoluto. La empresaria eligió un conjunto que recordó al estilo de Amber Heard durante su juicio con Johnny Depp, una elección que generó diversas interpretaciones.

En cuanto a los accesorios del look , Wanda optó por unos zapatos de taco alto negros de Yves Saint Laurent y una cartera Hermès pequeña y rígida en tono borgoña. Además, lució gafas de marco grueso negro y aros grandes dorados, mientras que su cabello estuvo recogido de manera desprolija en un moño alto.

Este estilo no solo desafió las normas de vestimenta convencionales para una audiencia judicial, sino que también fue interpretado como una declaración visual cargada de ironía y teatralidad. La elección de un look similar al de Amber Heard, ex pareja de Johnny Depp, con quien Mauro Icardi ha sido comparado en redes sociales, añadió un matiz simbólico a su aparición.