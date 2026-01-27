Videos: el impacto del tiempo en los rostros de influyentes y famosos
Desde Trump y Milei hasta Mirtha Legrand y Charly García: cómo el tiempo ha cambiado los rostros de personas influyentes y famosas, con videos que te muestran "el viaje a la semilla" que recorre -en cada caso- desde los últimos tiempos hasta la juventud o niñez.
¿Cuánto y cómo cambia el rostro de un individuo a lo largo de los años? ¿Qué rostro tenían las personas famosas y también las más influyentes cuando eran más jóvenes? ¿Es posible reconocerlos? De eso se trata esta nota: de mostrar en 10 segundos el antes y el después de personas conocidas para saber cuánto cambiaron sus rostros a lo largo de los años. En algunos casos, pese a la evolución de la edad, no hubo grandes cambios en los rostros (como por ejemplo Mirtha Legrand) y en otros casos, todo lo contrario.
Los siguientes 15 videos muestran el impacto del tiempo en los rostros de 15 personalidades del ámbito deportivo (Lionel Messi), político (Javier Milei, Donald Trump , Vladimir Putin y Cristina Fernández), religioso (Robert Prevost, papa León XIV), tecnológico (Elon Musk, Bill Gates y Mark Zuckerberg), música (Taylor Swift, Charly García, Gustavo Cerati y Luis Alberto Spinetta) y del espectáculo (Mirtha Legrand y Jennifer Aniston). Estos nombres fueron seleccionados de publicaciones que han elaborado sus ranking de las celebridades de Argentina y del mundo.