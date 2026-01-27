Presenta:

Videos: el impacto del tiempo en los rostros de influyentes y famosos

Desde Trump y Milei hasta Mirtha Legrand y Charly García: cómo el tiempo ha cambiado los rostros de personas influyentes y famosas, con videos que te muestran "el viaje a la semilla" que recorre -en cada caso- desde los últimos tiempos hasta la juventud o niñez.

Mario Simonovich

En dibujo, una mezcla de los rostros actuales y de su respectiva infancia o juventud&nbsp; de personalidades como Donald Trump, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Charly García, Mirtha Legrand y el papa León XIV, entre otros.&nbsp;

Imagen: @mgsimonovich
Antes vs después: con el dibujo se percibe menos la evolución de los rostros de estas personalidades.&nbsp;

¿Cuánto y cómo cambia el rostro de un individuo a lo largo de los años? ¿Qué rostro tenían las personas famosas y también las más influyentes cuando eran más jóvenes? ¿Es posible reconocerlos? De eso se trata esta nota: de mostrar en 10 segundos el antes y el después de personas conocidas para saber cuánto cambiaron sus rostros a lo largo de los años. En algunos casos, pese a la evolución de la edad, no hubo grandes cambios en los rostros (como por ejemplo Mirtha Legrand) y en otros casos, todo lo contrario.

Los siguientes 15 videos muestran el impacto del tiempo en los rostros de 15 personalidades del ámbito deportivo (Lionel Messi), político (Javier Milei, Donald Trump , Vladimir Putin y Cristina Fernández), religioso (Robert Prevost, papa León XIV), tecnológico (Elon Musk, Bill Gates y Mark Zuckerberg), música (Taylor Swift, Charly García, Gustavo Cerati y Luis Alberto Spinetta) y del espectáculo (Mirtha Legrand y Jennifer Aniston). Estos nombres fueron seleccionados de publicaciones que han elaborado sus ranking de las celebridades de Argentina y del mundo.

Cómo cambiaron sus rostros a lo largo de sus vidas

1. Javier Milei

Embed - Javier Milei

2. Lionel Messi

Embed - Lionel Messi

3. Donald Trump

Embed - Donald Trump

4. Vladimir Putin

Embed - Vladimir Putin

5. Cristina Fernández

Embed - Cristina Fernández

6. Elon Musk

Embed - Elon Musk

7. Charly García

Embed - Charly García

8. Mirtha Legrand

Embed - Mirtha Legrand

9. Bill Gates

Embed - Bill Gates

10. Mark Zuckerberg

Embed - Mark Zuckerberg

11. Gustavo Cerati

Embed - Gustavo Cerati

12. Robert Prevost (papa León XIV)

Embed - Robert Prevost - Papa León XIV

13. Luis A. Spinetta

Embed - Luis A. Spinetta

14. Taylor Swift

Embed - Taylor Swift

15. Jennifer Aniston

Embed - Jennifer Aniston

