Video: 9 ideas elegantes para empapelar cada habitación

En el video comprobarás que un buen empapelado es la mejor idea como alternativa de la pintura para mejorar la estética del hogar.

Un contraste inteligente de colores de pintura y del empapelado logra un gran impacto en la decoración.

Quienes han experimentado el empapelado en sus viviendas admiten que esa técnica ha contribuido a enriquecer el diseño de interiores: se logra el objetivo de darle una nueva vida a cada habitación.

Gracias a la variedad de empapelados es que se puede hacer mucho para renovar el hogar en poco tiempo.

C cocina baño Empapelar la cocina para agregarle calidez y carácter (izq) y empapelar para agregar suavidad a un baño (der). Créditos: Plain English Design / Rita Konigy Plaster & Patina / Photography Bryan N. Miller Empapelar la cocina para agregarle calidez y carácter (izq) y empapelar para agregar suavidad a un baño (der). Créditos: Plain English Design / Rita Konigy Plaster & Patina / Photography Bryan N. Miller

Algunas de las ideas más destacadas señaladas en la primera parte del informe fueron los estampados para espacios pequeños, un empapelado en la entrada de la casa que permita definir el estilo del hogar, lograr un gran impacto visual en al menos una pared, empapelar con estampado de rayas para crear la ilusión de la altura y enriquecer los empapelados con flores y plantas, en el siguiente video se suman más ideas nuevas para empapelar.

Otras 9 ideas elegantes para empapelar la casa Embed - 9 ideas elegantes para empapelar la casa II Se destacan ideas sencillas y fáciles de llevar a cabo. Una de ellas consiste en forrar el interior de armarios, cajones y otros elementos de almacenamiento que se usan mucho, para así agregarle a la funcionalidad que lo caracteriza un aporte de elegancia. Los empapelados divertidos en las habitaciones para niños ayudan a despertar la imaginación, pero sobre todo para aportar alegría a esos espacios. Y el empapelado para crear un espacio versátil en el living o comedor, que se logra no con un empapelado llamativo y "gritón" sino que más bien con estampados sencillos y que tengan texturas porque lo ideal es evitar el cansancio visual en lugares de la vivienda donde se suele permanecer muchas horas.