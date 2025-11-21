Tres pueblos de la Patagonia ideales para disfrutar el verano entre lagos y montañas

Entre bosques, montañas y espejos de agua, la Patagonia ofrece pueblos que en verano se transforman en verdaderos refugios naturales. Son lugares donde el día se organiza entre caminatas suaves, playas de lago, tardes de río y gastronomía regional, con un clima fresco que contrasta con el calor del resto del país.

Estos pueblos patagónicos permiten disfrutar la temporada a otro ritmo: naturaleza en estado puro, silencio, actividades al aire libre y esa sensación de inmensidad que solo el sur puede ofrecer.

Rodeado de bosques de coihues y montañas, Villa Traful es uno de los pueblos más encantadores del Parque Nacional Nahuel Huapi. Su lago —el Traful— tiene aguas frías y transparentes ideales para bañarse en las bahías protegidas del viento. Las playas naturales, los muelles de madera y el color turquesa del agua crean un escenario perfecto para el verano.

Además, es un destino ideal para quienes buscan desconexión total: no hay grandes centros comerciales ni multitudes. Senderos, miradores, pesca y navegación completan la experiencia en uno de los pueblos más serenos de la Patagonia.

Ubicado en la Comarca Andina, El Hoyo es un pueblo rodeado de chacras, montañas y lagos escondidos. En verano, su principal atractivo es el Lago Epuyén, un espejo de agua cristalina y templada donde se puede nadar, remar o simplemente pasar el día en sus playas tranquilas.

El pueblo también invita a recorrer caminos rurales, degustar frutas finas directamente de los productores y visitar cascadas cercanas. Es un destino perfecto para quienes buscan naturaleza accesible y actividades al aire libre sin la masividad de otros puntos turísticos.

El Hoyo se destaca entre los pueblos cordilleranos por el Lago Epuyén y sus chacras.

Puerto Pirámides

Sobre el golfo Nuevo, en la Península Valdés, este pueblo costero patagónico combina mar azul, acantilados y un ambiente relajado. Aunque es famoso por las ballenas, en verano se destaca por sus playas amplias y sus aguas claras, ideales para bañarse y disfrutar del sol en un entorno natural único.

Es uno de los pueblos más especiales de la Patagonia porque mezcla desierto, mar y fauna silvestre. Kayak, snorkel con lobos marinos, navegación y paseos por la costa completan un plan de verano distinto, con el océano como protagonista.