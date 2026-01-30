Todo lo que YouTube prepara para 2026 y que no te lo podés perder

YouTube reveló su hoja de ruta para 2026 : inteligencia artificial, nuevos formatos, monetización para creadores y una experiencia más segura para usuarios y familias. Neal Mohan, CEO de la plataforma , destacó que el futuro de esta plataforma de video lo definirán tanto los creadores actuales, como los "talentos" que están empezando ahora hoy con sus contenidos.

La estrategia prevista para este año apuesta a un modelo donde convivan video s largos, música, transmisiones en vivo y Shorts, con los creadores en el centro de la escena. Foto: Pexels

El objetivo es claro: competir de igual a igual con la televisión tradicional y las plataformas de streaming , pero con una lógica flexible y basada en comunidades.

YouTube tiene previsto ampliar las las opciones de monetización, como los acuerdos con marcas, financiamiento de fans y ventas directas sin salir de la aplicación. Este esquema busca que los creadores no dependan de una sola fuente de ingresos y puedan profesionalizar aún más su trabajo dentro de la plataforma.

La plataforma pagó más de 100 mil millones de dólares a creadores, artistas y medios en los últimos cuatro años. Ahora amplía vías de ingresos: compras integradas, regalos digitales, suscripciones y herramientas para conectar contenido antiguo con marcas y fans. Por su parte los Shorts ya superan los 200 mil millones de visualizaciones diarias y se suman nuevas funciones visuales para mejorar la experiencia.

info Youtube 2026

Otra novedad es que la plataforma incorporará herramientas de inteligencia artificial para asistir a los creadores en la generación de contenidos, desde Shorts hasta propuestas visuales y musicales, siempre con etiquetas claras para identificar el material generado por inteligencia artificial.

pexels-cottonbro-5053836 (1)

También se usará la inteligencia artificial para mejorar la experiencia del espectador, facilitar la comprensión de los videos y reforzar los sistemas de detección de spam y contenido de baja calidad. Foto: Pexels

Usuarios, familias y experiencia segura

Otro de los pilares del plan 2026 es la seguridad, especialmente para niños y adolescentes, con la incorporación de controles parentales más precisos y opciones para gestionar el tiempo de consumo, en especial en formatos de scroll rápido como Shorts. La plataforma también anunció que trabaja en experiencias más personalizadas, con recomendaciones más inteligentes y accesibles para distintos públicos. Por ejemplo se prevé que YouTube TV agregue planes temáticos y vistas personalizadas para usuarios que buscan más control.

youtube a

Uno de los objetivos principales de la plataforma es llegar a más niños y adolescentes. Foto: blog.youtube.

El objetivo expresado por Youtube es mantener la exploración y el entretenimiento, pero con supervisión adaptada a cada edad.

YouTube definió este plan para 2026 como una nueva etapa para el video online, con más tecnología, más oportunidades económicas para creadores de contenidos y mayor responsabilidad en los contenidos. Para usuarios y creadores, el desafío será adaptarse a un ecosistema cada vez más competitivo, automatizado y profesionalizado.