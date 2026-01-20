El regreso del formato largo: YouTube permitirá ocultar los Shorts de sus búsquedas

YouTube actualiza sus filtros para que los usuarios puedan excluir los clips verticales y evitar el contenido automatizado dentro de YouTube.

En un movimiento que prioriza la experiencia del usuario tradicional, YouTube ha anunciado una actualización clave en su sistema de búsqueda para este 2026. Tras años de dar un protagonismo absoluto a los videos breves para competir con TikTok, la plataforma permitirá ahora que los internautas decidan si desean ver estos clips en sus resultados o no.

Esta medida responde a una demanda creciente de quienes buscan tutoriales o documentales extensos sin las interrupciones visuales que generan los videos de corta duración.

youtube Youtube. Filtros contra el "IA Slop" en YouTube La decisión de YouTube de catalogar a los Shorts como una categoría independiente para su filtrado no es casual. Según informes recientes, la proliferación de videos generados por inteligencia artificial de baja calidad, conocidos como "IA Slop", ha saturado el ecosistema digital. Se estima que uno de cada tres contenidos sugeridos actualmente es producto de una automatización que aporta poco valor real. Al permitir el bloqueo de estos clips en las búsquedas, la plataforma busca devolver el control al espectador y garantizar que el contenido de calidad humana no quede sepultado por la producción masiva de algoritmos.

Renovación del buscador de YouTube Además de la exclusión de los Shorts, la interfaz de búsqueda de YouTube ha sufrido una transformación en su nomenclatura para hacerla más intuitiva. La tradicional opción de "Ordenar por" ha sido reemplazada por "Priorizar", mientras que el criterio de recuento de vistas ahora se denomina "Popularidad".