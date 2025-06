Thelma Fardin y sus fotos íntimas en Mendoza: a dónde fue y qué hizo

“Puede que tenga una debilidad… Vino, baile y sol. ¡Qué país loco!”, escribió Thelma Fardin en sus redes, y no hizo falta mucho más para transmitir lo que sentía. En la primera imagen del carrusel, ella aparecía apoyada en un poste de madera entre las vides, con una copa de tinto en la mano, riéndose.

Estando en Mendoza , disfrutó del aire, el cielo abierto y esa simpleza elegante que tiene el vino cuando se lo toma sin apuro. El look acompañó a la perfección. Thelma eligió un pantalón ancho de color hueso, de esos que caen con soltura y tienen textura, sin parecer rígidos ni demasiado formales. La tela vibró con el viento y le dio al outfit un aire bohemio.

Arriba, llevó un suéter fino de algodón en un blanco crudo, manga larga y con algo de textura acanalada. El cuello cerrado y las mangas largas lo volvieron ideal para esos días mendocinos donde el sol calienta pero el aire te recuerda que ya estamos en época de frío. Debajo del suéter, llevó una remera blanca mangas cortas con el estampado del escudo nacional, bien patriota. En cuanto al pelo, lo llevó recogido, con un rodete bajo que dejó todo el rostro despejado. Los labios estuvieron pintados en un rojo tipo ladrillo, lo que le dio al look un punto de contraste.

Las gafas oscuras, con marco clásico y liviano, completaron el combo con naturalidad, puesto que no taparon mucho ni llamaron la atención de más, solo estuvieron ahí cumpliendo su rol. En resumen, Thelma Fardin no solo posó, sino que disfrutó verdaderamente de Mendoza con un look perfecto para la ocasión.