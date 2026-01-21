Tendencias: el diseño a cuadros regresa con una estética más actual y elegante

El diseño a cuadros vuelve a ocupar un lugar central en la decoración . Esta vez desde una estética renovada que prioriza la armonía visual y se adapta a distintos tipos de diseño de interiores . Se trata del estilo o patrón damero (por los cuadros del juego de las damas) y como tendencia apunta a elementos reconocibles y atemporales.

El diseño a cuadros se impone como recurso visual clave para renovar espacios sin hacer grandes cambios. Foto: Pexels.

El damero se impone sobre todo en pisos de cocinas, baños y recibidores, donde suma identidad visual. También aparece en alfombras, textiles y objetos decorativos, ideal para quienes buscan incorporar la tendencia sin grandes cambios.

Además del clásico blanco y negro, hoy se destacan combinaciones con presencia de tonos más cálidos, como el beige, crema, gris claro y colores tierra. Estas variantes permiten integrar el patrón a cuadros en espacios modernos o clásicos renovados sin que resulten fríos.

El patrón inspirado en un tablero de ajedrez o del juego de las damas, es decir, los cuadrados, ha sobrevivido a muchas modas precisamente por su flexibilidad visual:

Puede sentirse clásico y elegante en estilos tradicionales.

Gráfico y minimalista en el interiorismo modernos.

Dinámico y expresivo en espacios eclécticos o maximalistas.

Esta dualidad — entre orden y expresión — es lo que hace que siga siendo relevante en 2026.

El diseño a cuadros vuelve al centro del interiorismo, especialmente en cocinas, baños y recibidores modernos. Foto: Pexels.

Cómo usarlo sin excesos

La clave está en la escala y el equilibrio. Cuadros medianos y superficies lisas ayudan a mantener la armonía. El damero, al combinarlo con madera, piedra o textiles neutros, logra un efecto elegante y actual.

En lugar de contrastes marcados, el diseño de interiores propone en 2026 versiones más sutiles, con colores amables y materiales contemporáneos que aportan carácter sin recargar.