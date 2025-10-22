¿Te gusta la fotografía? Mirá este taller imperdible para crear con luz
El Espacio de Fotografía Máximo Arias ofrecerá un taller gratuito de fotografía de pequeños objetos. Todos los detalles en la nota.
El Espacio de Fotografía Máximo Arias ofrecerá un taller gratuito de fotografía de pequeños objetos a partir del próximo sábado. Una propuesta ideal para quienes buscan entrenar la mirada, explorar la creatividad y aprender a dominar la luz.
El “Taller de fotografía de pequeños objetos” se realizará los sábados 25 de octubre y 1, 8 y 15 de noviembre, de 10 a 12, en el Espacio de Fotografía Máximo Arias, ubicado en calle Padre Contreras del Parque General San Martín. La actividad, dictada por los fotógrafos Juan Tinelli y Daniel Caballero, propone un recorrido teórico-práctico por los fundamentos de la imagen, la composición y la iluminación aplicada a objetos en formato reducido.
Te Podría Interesar
No se requiere inscripción previa: solo ganas de aprender y de observar lo cotidiano desde otra perspectiva.
Mirar lo pequeño, descubrir lo esencial
En un mundo saturado de imágenes y pantallas, esta propuesta invita a detenerse y recuperar el valor de lo mínimo. La fotografía de pequeños objetos permite explorar la belleza de lo cotidiano, transformando lo común en algo expresivo y poético. A través de ejercicios prácticos, los participantes aprenderán a crear imágenes con intención estética y narrativa, desarrollando recursos útiles tanto para proyectos artísticos y personales como para emprendimientos y producciones visuales.
El objetivo es lograr fotografías claras, armónicas y con sentido, comprendiendo cómo la luz, el color y la composición pueden convertir un objeto simple en una imagen cargada de significado. Desde una mirada contemporánea, los docentes guiarán a los asistentes para que cada uno encuentre su propio modo de contar visualmente historias a partir de los objetos que lo rodean.
Fotografía, técnica y creatividad en acción
El taller combina teoría y práctica en torno a dos ejes principales. Por un lado, se abordarán los conceptos esenciales de la fotografía de objetos pequeños, como el encuadre, los planos, la composición y la narrativa visual. Estos ejercicios ayudan a entrenar la sensibilidad estética y a desarrollar una mirada crítica frente a la imagen.
Por otro lado, los asistentes aprenderán a construir su propia caja de luz (lightbox) con materiales simples y accesibles. Este recurso permite controlar la iluminación, realzar texturas y lograr fotografías con calidad profesional sin necesidad de equipamiento costoso. Además, fomenta la creatividad manual y la reutilización de materiales, promoviendo un enfoque sustentable del proceso fotográfico.
Con una metodología participativa y experimental, el espacio impulsa el aprendizaje activo y colaborativo, donde cada persona aprende haciendo, observando y compartiendo. No se requieren conocimientos previos: la propuesta está pensada para principiantes, estudiantes, creadores de contenido y emprendedores que deseen mejorar sus habilidades visuales y la presentación de sus productos.
Una experiencia para crear con luz
Al finalizar el taller, cada participante contará con su propia caja de luz construida a mano y una serie de fotografías de objetos, resultado de los conocimientos adquiridos sobre iluminación, encuadre, color y edición básica. Más allá de la técnica, la experiencia busca generar un espacio de disfrute, descubrimiento y conexión con la creatividad.
La propuesta está dirigida a adolescentes y adultos, y se presenta como una oportunidad para aprender a mirar lo cotidiano con otros ojos, entender el poder expresivo de la luz y redescubrir el placer de crear imágenes desde lo simple.
El “Taller de fotografía de pequeños objetos” reafirma el compromiso del Espacio de Fotografía Máximo Arias con la formación y la experimentación artística, promoviendo el acceso libre al conocimiento y la cultura visual en Mendoza.