¿Te gusta la fotografía? Mirá este taller imperdible para crear con luz

El Espacio de Fotografía Máximo Arias ofrecerá un taller gratuito de fotografía de pequeños objetos a partir del próximo sábado. Una propuesta ideal para quienes buscan entrenar la mirada, explorar la creatividad y aprender a dominar la luz.

El “Taller de fotografía de pequeños objetos” se realizará los sábados 25 de octubre y 1, 8 y 15 de noviembre, de 10 a 12, en el Espacio de Fotografía Máximo Arias , ubicado en calle Padre Contreras del Parque General San Martín. La actividad, dictada por los fotógrafos Juan Tinelli y Daniel Caballero , propone un recorrido teórico-práctico por los fundamentos de la imagen, la composición y la iluminación aplicada a objetos en formato reducido.

No se requiere inscripción previa: solo ganas de aprender y de observar lo cotidiano desde otra perspectiva.

En un mundo saturado de imágenes y pantallas, esta propuesta invita a detenerse y recuperar el valor de lo mínimo. La fotografía de pequeños objetos permite explorar la belleza de lo cotidiano, transformando lo común en algo expresivo y poético. A través de ejercicios prácticos, los participantes aprenderán a crear imágenes con intención estética y narrativa, desarrollando recursos útiles tanto para proyectos artísticos y personales como para emprendimientos y producciones visuales.

El objetivo es lograr fotografías claras, armónicas y con sentido, comprendiendo cómo la luz, el color y la composición pueden convertir un objeto simple en una imagen cargada de significado. Desde una mirada contemporánea, los docentes guiarán a los asistentes para que cada uno encuentre su propio modo de contar visualmente historias a partir de los objetos que lo rodean.

Fotografía, técnica y creatividad en acción

El taller combina teoría y práctica en torno a dos ejes principales. Por un lado, se abordarán los conceptos esenciales de la fotografía de objetos pequeños, como el encuadre, los planos, la composición y la narrativa visual. Estos ejercicios ayudan a entrenar la sensibilidad estética y a desarrollar una mirada crítica frente a la imagen.

Por otro lado, los asistentes aprenderán a construir su propia caja de luz (lightbox) con materiales simples y accesibles. Este recurso permite controlar la iluminación, realzar texturas y lograr fotografías con calidad profesional sin necesidad de equipamiento costoso. Además, fomenta la creatividad manual y la reutilización de materiales, promoviendo un enfoque sustentable del proceso fotográfico.

Con una metodología participativa y experimental, el espacio impulsa el aprendizaje activo y colaborativo, donde cada persona aprende haciendo, observando y compartiendo. No se requieren conocimientos previos: la propuesta está pensada para principiantes, estudiantes, creadores de contenido y emprendedores que deseen mejorar sus habilidades visuales y la presentación de sus productos.

Una experiencia para crear con luz

Al finalizar el taller, cada participante contará con su propia caja de luz construida a mano y una serie de fotografías de objetos, resultado de los conocimientos adquiridos sobre iluminación, encuadre, color y edición básica. Más allá de la técnica, la experiencia busca generar un espacio de disfrute, descubrimiento y conexión con la creatividad.

La propuesta está dirigida a adolescentes y adultos, y se presenta como una oportunidad para aprender a mirar lo cotidiano con otros ojos, entender el poder expresivo de la luz y redescubrir el placer de crear imágenes desde lo simple.

El “Taller de fotografía de pequeños objetos” reafirma el compromiso del Espacio de Fotografía Máximo Arias con la formación y la experimentación artística, promoviendo el acceso libre al conocimiento y la cultura visual en Mendoza.