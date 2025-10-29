Siete formas de crear en casa un rincón privado y agradable

Combinando estilo y funcionalidad los siguientes diseños sirven para ese espacio que sirve para ver cine en casa o bien, para compartir una conversación con amigos.

En este caso el azul oscuro aporta tranquilidad y profundidas a este rincón del hogar. Créditos: Jenn Feldman

No es un dormitorio ni tampoco un comedor o, simple sala de estar. Es un espacio propio de la casa que cuando se diseña con un buen equilibrio de estilo y comodidad se convierte en un lugar ideal para pasar un tiempo, como lo puede ser el ver una película, o bien el sentarse cómodos a charlar con amigos.

sala jenn feldman 3 Una habitación chica puede ser el lugar ideal para ver TV, jugar videojuegos y escuchar música, así que ¿por qué no crear en el hogar un área específica para el entretenimiento? Créditos: Jenn Feldman.

Para eso es necesario, al momento de planificar este espacio, determinar su finalidad, para así saber con qué fin se utilizará esa habitación: si es para oficina o estudio contará con un escritorio, al menos; si es para ver una película o charlar con amigos, entonces los protagonistas serán los sillones y la buena acústica. Si es para la lectura, entonces pensar en un sillón con estanterías y biblioteca.