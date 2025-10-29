Siete formas de crear en casa un rincón privado y agradable
Combinando estilo y funcionalidad los siguientes diseños sirven para ese espacio que sirve para ver cine en casa o bien, para compartir una conversación con amigos.
No es un dormitorio ni tampoco un comedor o, simple sala de estar. Es un espacio propio de la casa que cuando se diseña con un buen equilibrio de estilo y comodidad se convierte en un lugar ideal para pasar un tiempo, como lo puede ser el ver una película, o bien el sentarse cómodos a charlar con amigos.
Una habitación chica puede ser el lugar ideal para ver TV, jugar videojuegos y escuchar música, así que ¿por qué no crear en el hogar un área específica para el entretenimiento? Créditos: Jenn Feldman.
Te Podría Interesar
Para eso es necesario, al momento de planificar este espacio, determinar su finalidad, para así saber con qué fin se utilizará esa habitación: si es para oficina o estudio contará con un escritorio, al menos; si es para ver una película o charlar con amigos, entonces los protagonistas serán los sillones y la buena acústica. Si es para la lectura, entonces pensar en un sillón con estanterías y biblioteca.
Los 7 diseños para crear en casa una pequeña sala agradable
1. Incorporar una biblioteca en casa. Créditos: Jenn Feldman.
2. Elegir sofá modular para crear un ambiente cómodo. Créditos: Alicia Taylor
3. Personalizar el espacio con obras de arte. Créditos: Neptune.
4. Utilizar diseños tradicionales. Créditos: Caroline Brackett
5. Crear en casa una sala para jugar. Créditos: Seth Caplan
6. Añadir personalidad con estilo vintage. Créditos: Cecilia Casagrande / Jared Kuzia.
7. Crear un diseño flexible. Créditos: Rembaum Hanau.