Septiembre, mes del envejecimiento saludable: promover la calidad de vida en todas las edades

Septiembre fue designado como el mes del envejecimiento saludable , una oportunidad para reflexionar sobre el papel de las personas mayores en la sociedad y sobre las políticas necesarias para garantizar su bienestar. Lejos de ser receptores pasivos de servicios sociales o de salud, los adultos mayores sanos e independientes aportan al desarrollo de sus familias y comunidades.

El envejecimiento saludable se entiende como un proceso continuo de optimización de oportunidades para mantener y mejorar la salud física y mental, la independencia y la calidad de vida a lo largo de los años. Este enfoque reconoce que la vejez no debe asociarse únicamente con deterioro, sino también con potencialidad y participación activa.

El aumento del número de personas mayores plantea desafíos en contextos socioeconómicos complejos. Según especialistas, las intervenciones oportunas son claves para potenciar la contribución de este grupo al desarrollo social y, al mismo tiempo, prevenir que se convierta en un factor de presión para los sistemas de salud y seguridad social.

Sociedad inclusiva para todas las edades

En diciembre de 2020, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró la Década del Envejecimiento Saludable 2021-2030 como estrategia global para construir una sociedad inclusiva para todas las edades. Esta iniciativa busca reunir a gobiernos, sociedad civil, organismos internacionales, equipos de profesionales, academia, medios de comunicación y sector privado con el objetivo de mejorar la vida de las personas mayores, sus familias y sus comunidades.

En la región de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lidera la agenda concertada de la Década del Envejecimiento Saludable. Su labor se centra en cuatro áreas de acción prioritarias:

Modificar la forma en que se piensa, siente y actúa frente a la edad y el envejecimiento.

Asegurar que las comunidades favorezcan las capacidades de las personas mayores.

Brindar atención integrada y servicios de salud primaria centrados en la persona.

Garantizar el acceso a cuidados a largo plazo para quienes lo requieran.

Con la conmemoración de septiembre como mes del envejecimiento saludable, se busca visibilizar la importancia de implementar políticas públicas y estrategias que permitan a los adultos mayores mantener su autonomía y participar activamente en la sociedad, fortaleciendo así la construcción de comunidades más equitativas e inclusivas.