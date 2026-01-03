Rosca de Reyes: tradición, historia y la receta clásica para celebrar el 6 de enero
La Rosca de Reyes es uno de los rituales gastronómicos más arraigados del verano argentino.
Aunque su origen se remonta a las tradiciones europeas, la Rosca de Reyes encontró en Argentina un lugar propio dentro del calendario festivo. Cada 6 de enero, día en que se conmemora la Adoración de los Reyes Magos, las panaderías del país se llenan de aromas dulces y largas filas de familias que buscan compartir la clásica rosca en la merienda o a la hora del mate.
En su forma circular -que simboliza el amor infinito y la unión-, la rosca combina una masa suave y perfumada con esencia de azahar, crema pastelera y frutas abrillantadas. Su decoración y textura pueden variar según la región, pero la esencia permanece: es un gesto que celebra la infancia, la familia y las tradiciones que atraviesan generaciones.
Un poco de historia
La Rosca de Reyes tiene raíces vinculadas a festividades paganas europeas que celebraban el solsticio de invierno y la renovación del ciclo. Con el tiempo, fue adoptada por la tradición cristiana y transformada en un símbolo de la llegada de los Reyes Magos.
En países como España, Francia y Portugal se esconde un “muñequito” en su interior para coronar al afortunado del grupo. En Argentina, esa costumbre no siempre se mantiene, pero la ceremonia de cortar la rosca y compartirla conserva la misma carga simbólica: unidad, celebración y buenos deseos para el año que comienza.
La receta clásica argentina para hacer una Rosca de Reyes
A continuación, una versión tradicional y accesible para preparar en casa, respetando los sabores típicos de la rosca argentina.
Ingredientes
Para la masa
- 500 g de harina 000 o 0000
- 100 g de azúcar
- 100 g de manteca a temperatura ambiente
- 25 g de levadura fresca (o 7 g de levadura seca)
- 2 huevos
- 200 ml de leche tibia
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharada de esencia de azahar (opcional pero tradicional)
- Ralladura de 1 limón
- 1 pizca de sal
Para la crema pastelera
- 500 ml de leche
- 100 g de azúcar
- 3 yemas
- 40 g de maicena
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 25 g de manteca
Para decorar
- Frutas abrillantadas (higos, cerezas, naranjas)
- Azúcar grana (opcional)
- Hilos de miel o almíbar ligero
- Almendras fileteadas (opcional)
Preparación
1. Activar la levadura
Mezclar la levadura con un poquito de leche tibia y una cucharadita de azúcar. Dejar reposar unos 10 minutos hasta que espume.
2. Hacer la masa
En un bowl grande, combinar harina, azúcar, ralladura de limón y sal. Agregar la levadura ya activada, los huevos, la manteca blanda, la esencia de vainilla y la de azahar. Incorporar la leche de a poco hasta lograr una masa suave.
Amasar unos 10 minutos, hasta que resulte elástica y homogénea. Formar un bollo y dejar levar tapado hasta que duplique su volumen (entre 1 y 2 horas).
3. Dar forma a la rosca
Desgasificar la masa y formar un cilindro. Unir las puntas para armar la clásica forma de rosca. Colocar en una placa enmantecada. Dejar levar nuevamente 20–30 minutos.
4. Preparar la crema pastelera
Mezclar yemas, azúcar y maicena. Calentar la leche con vainilla y volcarla sobre la mezcla. Llevar al fuego hasta espesar. Apagar y agregar la manteca. Dejar enfriar.
5. Decorar y hornear
Hacer líneas o copos de crema pastelera sobre la rosca con manga. Decorar con frutas abrillantadas y azúcar grana. Hornear a 180°C entre 25 y 30 minutos, hasta que esté dorada. Al salir del horno, pincelar con almíbar o miel para darle brillo.