Rosca de Reyes: tradición, historia y la receta clásica para celebrar el 6 de enero

Aunque su origen se remonta a las tradiciones europeas, la Rosca de Reyes encontró en Argentina un lugar propio dentro del calendario festivo. Cada 6 de enero, día en que se conmemora la Adoración de los Reyes Magos , las panaderías del país se llenan de aromas dulces y largas filas de familias que buscan compartir la clásica rosca en la merienda o a la hora del mate.

En su forma circular -que simboliza el amor infinito y la unión-, la rosca combina una masa suave y perfumada con esencia de azahar, crema pastelera y frutas abrillantadas. Su decoración y textura pueden variar según la región, pero la esencia permanece: es un gesto que celebra la infancia, la familia y las tradiciones que atraviesan generaciones.

La Rosca de Reyes tiene raíces vinculadas a festividades paganas europeas que celebraban el solsticio de invierno y la renovación del ciclo. Con el tiempo, fue adoptada por la tradición cristiana y transformada en un símbolo de la llegada de los Reyes Magos.

En países como España, Francia y Portugal se esconde un “muñequito” en su interior para coronar al afortunado del grupo. En Argentina, esa costumbre no siempre se mantiene, pero la ceremonia de cortar la rosca y compartirla conserva la misma carga simbólica: unidad, celebración y buenos deseos para el año que comienza.

A continuación, una versión tradicional y accesible para preparar en casa, respetando los sabores típicos de la rosca argentina.

Ingredientes

Para la masa

500 g de harina 000 o 0000

100 g de azúcar

100 g de manteca a temperatura ambiente

25 g de levadura fresca (o 7 g de levadura seca)

2 huevos

200 ml de leche tibia

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharada de esencia de azahar (opcional pero tradicional)

Ralladura de 1 limón

1 pizca de sal

Para la crema pastelera

500 ml de leche

100 g de azúcar

3 yemas

40 g de maicena

1 cucharadita de esencia de vainilla

25 g de manteca

Para decorar

Frutas abrillantadas (higos, cerezas, naranjas)

Azúcar grana (opcional)

Hilos de miel o almíbar ligero

Almendras fileteadas (opcional)

Preparación

1. Activar la levadura

Mezclar la levadura con un poquito de leche tibia y una cucharadita de azúcar. Dejar reposar unos 10 minutos hasta que espume.

2. Hacer la masa

En un bowl grande, combinar harina, azúcar, ralladura de limón y sal. Agregar la levadura ya activada, los huevos, la manteca blanda, la esencia de vainilla y la de azahar. Incorporar la leche de a poco hasta lograr una masa suave.

Amasar unos 10 minutos, hasta que resulte elástica y homogénea. Formar un bollo y dejar levar tapado hasta que duplique su volumen (entre 1 y 2 horas).

3. Dar forma a la rosca

Desgasificar la masa y formar un cilindro. Unir las puntas para armar la clásica forma de rosca. Colocar en una placa enmantecada. Dejar levar nuevamente 20–30 minutos.

4. Preparar la crema pastelera

Mezclar yemas, azúcar y maicena. Calentar la leche con vainilla y volcarla sobre la mezcla. Llevar al fuego hasta espesar. Apagar y agregar la manteca. Dejar enfriar.

5. Decorar y hornear

Hacer líneas o copos de crema pastelera sobre la rosca con manga. Decorar con frutas abrillantadas y azúcar grana. Hornear a 180°C entre 25 y 30 minutos, hasta que esté dorada. Al salir del horno, pincelar con almíbar o miel para darle brillo.