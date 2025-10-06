Quiénes son y dónde cocinan los chefs mendocinos elegidos entre los mejores del mundo

Best Chef Awards es uno de los reconocimientos más prestigiosos de la gastronomía mundial. Allí, Mendoza alcanzó un hito histórico al sumar cuatro representantes en la lista de los mejores cocineros del planeta, reafirmando su posición como destino enogastronómico de referencia internacional.

En la gala, Sebastián Weigandt, del restaurante Azafrán, mantuvo por segundo año consecutivo su cuchillo en la categoría Excellent, confirmando la solidez de su propuesta gastronómica. Además, tres chefs de la provincia debutaron en la guía con un cuchillo cada uno: Iván Azar, de Casa Vigil, y la dupla Josefina Diana y Juan Manuel Feijóo, de Angélica Cocina Maestra, en Bodega Catena Zapata.

Con estas incorporaciones, Mendoza suma cuatro cocineros en la élite global, un logro que se enmarca en un proceso de desarrollo gastronómico sostenido.

“Desde el Gobierno provincial queremos felicitar a estos grandes profesionales de la gastronomía que lograron este importante reconocimiento, fruto del esfuerzo y la pasión que demuestran todos los días. En Mendoza, nos sentimos orgullosos de ellos”, señaló Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo.

Con esta presencia destacada en los Best Chef Awards 2025, Mendoza confirma que su gastronomía es mucho más que un complemento del vino: es una expresión cultural, creativa y turística que sigue conquistando paladares y consolidándose como un sello de identidad en el mapa mundial.

ganadores cuchillos mendocinos Juan Manuel Feijoo, Josefina Diana, Iván Azar y Sebastián Weigandt.

Un camino de trabajo conjunto

El crecimiento de la cocina mendocina no es casual. En los últimos años, la provincia ha impulsado acciones estratégicas para fortalecer su identidad culinaria y darla a conocer en el mundo. La creación e implementación del Plan DIGAM, la continuidad de los Foros de Origen e Identidad Gastronómica, las capacitaciones al sector, la participación en ferias internacionales y la organización de eventos han sido piezas fundamentales de este proceso.

A esto se suman reconocimientos internacionales que consolidan a Mendoza en el mapa gourmet, como la obtención de estrellas Michelin, así como el nombramiento como Capital Iberoamericana de la Gastronomía y el Vino durante, durante dos años consecutivos.

Argentina en los Best Chef Awards 2025

Además de los mendocinos, otros chefs argentinos fueron reconocidos en la ceremonia de Milán:

3 cuchillos (The Best): Gonzalo Aramburu (Aramburu, Buenos Aires), que subió de 2 a 3.

2 cuchillos (World Class): Gabriel Oggero (Crizia, Buenos Aires), que pasó de 1 a 2, y Javier Rodríguez (El Papagayo, Córdoba), que mantuvo sus 2 cuchillos.

1 cuchillo (Excellent): Julio Martín Báez (Julia, Buenos Aires), Patricio Ariel Negro (Sarasanegro, Mar del Plata), Tomás Kalika (Mishiguene, Buenos Aires), Pablo Rivero (Don Julio, Buenos Aires), Tomás Treschanski (Trescha, Buenos Aires) y Sebastián Weigandt (Azafrán, Mendoza).

Nuevos ingresos con 1 cuchillo en 2025: Facundo Kelemen (Mengano, Buenos Aires), Mariano Ramón (Gran Dabbang, Buenos Aires), Josefina Diana & Juan Manuel Feijóo (Angélica Cocina Maestra, Mendoza) e Iván Azar (Casa Vigil, Mendoza).

Reconocimientos internacionales

La ceremonia también entregó premios especiales a referentes de todo el mundo. Entre ellos, la ecuatoriana Pía Salazar, del restaurante Nuema, fue distinguida como Mejor Pastelera del Mundo 2025.