Quién es Kivanç Tatlitug, el actor turco que conquista a las argentinas

El fenómeno de las ficciones turcas volvió a impactar fuerte en la TV argentina y esta vez tiene nombre propio: Kivanç Tatlitug, el protagonista de Aile, lazos de pasión, la nueva novela de Telefe que ya suma miles de fanáticas locales. Su presencia en pantalla y su historia personal reavivaron el interés por los dramas de Turquía, que llevan años consolidándose como un éxito sostenido en el país.

A sus 41 años, es uno de los actores más prestigiosos y versátiles de su industria. En varias oportunidades fue comparado con Brad Pitt, no solo por su atractivo físico sino también por su carisma y capacidad para transformarse en distintos personajes. En Turquía es considerado una verdadera superestrella, y su popularidad ya trascendió fronteras: desde Medio Oriente hasta Europa, América Latina y ahora, con fuerza renovada, Argentina.

Nacido el 27 de octubre de 1983 en Adana, Turquía, Kivanç creció en una familia de raíces albanesas y bosnias, propietaria de una panadería con más de un siglo de historia. Su vida parecía encaminada hacia el deporte: fue jugador profesional de básquet en clubes prestigiosos como Beikta y Fenerbahçe.

Pero una lesión cambió su destino. Ese revés lo alejó de las canchas, aunque abrió la puerta a una etapa inesperada: en 2002 ganó los concursos “Mejor Modelo de Turquía” y “Mejor Modelo del Mundo”, lo que lo llevó a trabajar un tiempo en París y a instalarse como figura del modelaje internacional.

Su desembarco en la actuación no tardó en llegar. Debutó en la serie Gümü (Plata) interpretando a Mehmet, un papel que lo convirtió rápidamente en sensación, especialmente en el mundo árabe. A partir de allí, su carrera tomó impulso definitivo.

Una trayectoria que no dejó de crecer

Kivanç Tatlitug participó en múltiples producciones, pero su salto definitivo a la fama global llegó con Ak- Memnu (Amor Prohibido), donde interpretó a Behlül. La serie -que fue un fenómeno en Turquía entre 2008 y 2010- le valió el prestigioso premio Golden Butterfly al Mejor Actor y consolidó su imagen como uno de los intérpretes más influyentes de su generación.

Más tarde protagonizó éxitos como Kuzey Güney, que reafirmaron su versatilidad, y sumó papeles en cine, además de proyectos para plataformas como Netflix, lo que permitió que nuevas audiencias descubrieran su trabajo.

El suceso de Aile, lazos de pasión en Telefe

La llegada de "Aile, lazos de pasión" a la TV abierta argentina lo volvió a poner en el centro de la escena local. En la ficción interpreta a Aslan Soykan, un heredero marcado por conflictos familiares, poder y un amor intenso que desafía su propio destino. La química con su coprotagonista y la carga emocional de la historia rápidamente captaron a la audiencia.

En redes sociales, su nombre se multiplica entre fanáticas argentinas que lo descubren por primera vez y seguidoras históricas que celebran su regreso a la televisión nacional. No es la primera vez que un actor turco genera furor en el país, pero la combinación entre su trayectoria, su presencia escénica y la estética de la novela lo posicionaron como uno de los nuevos favoritos del público.