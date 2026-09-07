Quién es el DJ mendocino que pinchó en el club número uno del mundo

Este sábado 5 de septiembre pasado, el DJ y productor mendocino Ale Castro volvió a uno de los grandes epicentros mundiales de la música electrónica para presentarse en UNVRS Ibiza , el club que acaba de ser consagrado como el número uno del planeta en el ranking Top 100 Clubs 2026 de la prestigiosa revista especializada DJ Mag .

La fecha no fue una más en el calendario del artista. Fue, además, el punto de partida de una nueva gira europea que lo llevará luego por Estonia y Alemania, con paradas previstas en Berlín, una de las capitales mundiales de la electrónica, donde tiene programadas presentaciones en espacios como Sisyphos y Golden Gate .

Decir que UNVRS es una discoteca sería, probablemente, quedarse corto. El espacio —cuyo nombre se pronuncia Universe— se define como un “hyperclub” : una nueva generación de grandes templos de la música electrónica que combina escala, tecnología, producción audiovisual e instalaciones inmersivas.

Se trata de uno de los dj´s con mayor trayectoria de la provincia.

UNVRS abrió sus puertas el 30 de mayo de 2025 y, en tiempo récord, logró algo que ningún otro club había conseguido en más de dos décadas de historia del ranking: debutar directamente en el puesto número uno del mundo durante su primer año de funcionamiento .

La distinción no fue otorgada por un jurado cerrado. El Top 100 Clubs de DJ Mag se construye a partir de los votos de su audiencia internacional. En la edición 2026, UNVRS quedó por encima de nombres históricos de la escena global y de otros gigantes de Ibiza.

El fenómeno tiene, además, una explicación bastante visible: UNVRS fue concebido para ofrecer mucho más que una pista y una cabina de DJ.

Feliz en Ibiza: Ale Castro y su onda.

Su propuesta reúne diferentes ambientes y experiencias, con enormes producciones visuales, tecnología inmersiva, espacios más íntimos, terrazas y salas temáticas. Por su escenario han pasado algunos de los nombres más importantes de la electrónica internacional, entre ellos Carl Cox, David Guetta, Anyma, Peggy Gou y Jamie Jones.

En otras palabras: Ale Castro comenzó su gira europea en el lugar que hoy ocupa la cima del mapa mundial de la música electrónica.

Del Bunker a la pista: la noche de Ale Castro

El mendocino se presentó en The Bunker, uno de los espacios interiores de UNVRS, dentro del showcase Heat Traxx x elrow.

La participación tuvo una conexión directa con su propio recorrido artístico: Castro representa en esta oportunidad a Heat Traxx, sello en el que ha publicado producciones y desde el cual también desarrolló trabajos y remixes vinculados con figuras internacionales de la escena house.

Entre esos nombres aparecen artistas de enorme peso dentro de la música electrónica como Robert Owens y Jerome Sydenham.

La presencia en Ibiza marca, además, el regreso de Ale Castro a una isla que ya conoce: fue su tercera vez presentándose allí.

Una carrera construida pista por pista

La historia de Ale Castro dentro de la música electrónica está lejos de ser la de un artista surgido de la noche a la mañana.

Su recorrido se fue construyendo durante años, entre cabinas, aeropuertos, sellos discográficos, estudios y, también, una pasión que atraviesa buena parte de su identidad artística: el vinilo.

A lo largo de su carrera llevó su música a más de 50 países y compartió escenarios con algunos de los nombres más importantes de la electrónica mundial, desde Richie Hawtin y Ricardo Villalobos hasta Solomun, Luciano, Green Velvet y Claude VonStroke, entre muchos otros.

Su perfil, sin embargo, no se limita al de DJ. Castro también desarrolló una fuerte faceta como productor y emprendedor musical. Es fundador de Love & Loops Records, un sello especializado en música house y sus diferentes variantes, con una particular apuesta por las ediciones en vinilo además de los formatos digitales.

A ese proyecto se suma I Sound Better on Vinyl, otra iniciativa profundamente vinculada con la cultura del formato analógico y con una forma de entender la música que, en tiempos de algoritmos y playlists infinitas, sigue apostando por el objeto, la colección y la escucha.

Porque, aunque la carrera de Ale Castro lo llevó por algunos de los clubes y ciudades más importantes del mundo, hay una constante que atraviesa buena parte de su recorrido: la relación casi física con la música.

De Ibiza a Berlín

Después de su presentación en UNVRS, la gira europea continuará con nuevas fechas en Estonia y Alemania.

El recorrido incluirá Berlín, una ciudad fundamental dentro del universo de la electrónica, donde Castro tiene previstas actuaciones en clubes como Sisyphos y Golden Gate.

Así, el viaje dibuja un itinerario que conecta algunos de los territorios más influyentes de la cultura club contemporánea: Ibiza, con su espectacularidad y dimensión global; y Berlín, con su tradición underground y su histórica influencia en la evolución de la música electrónica.