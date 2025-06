Moda invernal: por qué el look total black de Pampita es el más copiado de la semana

En un reel publicado en Instagram, Pampita se mostró atravesando una avenida otoñal con un look en total black que conjuga elegancia, y sobre todo, comodidad.

El plus del outfit fue la presentación de su nueva línea de anteojos, Infinit by Pampita. Los modelos XL, con líneas geométricas y detalles metálicos, jugaron un rol protagonista y se integraron perfectamente al look.