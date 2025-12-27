Mirá las fotos de la celebración de Navidad en la plaza Independencia

La Ciudad de Mendoza celebró una nueva edición de Ciudad Navideña , el evento que transformó la plaza Independencia en un gran punto de encuentro para vecinos, turistas y familias. Más de 45 mil personas participaron de las dos jornadas -sábado 20 y domingo 21-, que combinaron propuestas culturales, gastronómicas y recreativas en un ambiente especialmente preparado para las fiestas.

El cierre estuvo a cargo de la Sparkling Big Band , que ofreció un concierto de Navidad ante una multitud y recibió una ovación generalizada. Fue la segunda vez consecutiva que la agrupación musical encabezó el final del evento organizado por la Municipalidad.

Desde horas tempranas, la plaza comenzó a llenarse de grupos que se acercaron a disfrutar la previa navideña. Con reposeras, mantas y mesas, el público se apropió del espacio y recorrió los distintos sectores adornados con motivos festivos, incluyendo figuras alusivas y rincones ideales para fotografías.

Uno de los momentos más esperados fue el encuentro con Papá Noel, donde niños y niñas pudieron dejar sus cartas, sacarse fotos y participar de actividades interactivas. También se implementaron dinámicas digitales mediante códigos QR, que permitieron compartir imágenes y experiencias en redes sociales.

Gastronomía, diseño y actividades para todas las edades

El evento contó con un patio gastronómico que reunió foodtrucks con una amplia variedad de comidas y bebidas, desde alternativas tradicionales hasta propuestas regionales. A pocos metros, el Paseo de las Artes ofreció stands de artesanos y diseñadores locales, mientras que los más pequeños disfrutaron de espacios de juego, pizarras para pintar y distintas actividades lúdicas.

Una programación artística diversa y muy celebrada

La grilla cultural fue uno de los puntos fuertes de Ciudad Navideña, con espectáculos pensados para todas las edades. Se presentaron obras teatrales, la Orquesta Escuela de la Municipalidad de General San Martín, dirigida por el maestro Hugo Arcidiácono, y una destacada interpretación de Griselda López Zalba junto a Mariano Leotta, quienes brindaron uno de los momentos más emotivos del fin de semana.

Durante la primera noche se realizó además la entrega de premios del concurso Mejor Vidriera Navideña, que reconoció la creatividad de los comercios locales.

Autoridades y artistas destacaron el crecimiento del evento

En la segunda jornada, el intendente Ulpiano Suarez acompañó la celebración y dejó un mensaje centrado en la unión y la esperanza: “Es una alegría ver la plaza colmada de gente compartiendo en familia y disfrutando del espacio público en vísperas de la Navidad. Que en estas fechas prime el amor, la fraternidad y la esperanza”.

Por su parte, Juan Pablo Moltisanti, director de la Sparkling Big Band, celebró la masiva convocatoria: “Es el segundo año que realizamos este concierto en la Plaza Independencia y lo que más nos sorprende es la cantidad de público. La asistencia se duplicó y sentimos que este encuentro se está consolidando como el gran concierto de Navidad de la provincia”.

Las fotos de los festejos en la plaza Independencia

plaza independencia 2 El intendente Ulpiano Suarez junto a parte de los artistas y locutores del evento.

papá noel Papá Noel fue la figura más buscada de las dos jornadas.

plaza independencia 3

plaza independencia 8

plaza independencia 7

plaza independencia 6

plaza independencia 5