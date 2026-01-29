Menú semanal saludable y práctico: la propuesta de una nutricionista que conquista las redes

Organizar las comidas diarias continúa siendo uno de los principales desafíos en muchos hogares. La falta de tiempo, la repetición de platos y la presión por alimentarse de manera saludable suelen generar estrés y decisiones poco planificadas. En ese contexto, la propuesta de la nutricionista mendocina Agustina Guirado logró captar la atención de miles de personas a través de las redes sociales, donde semana a semana comparte un menú completo pensado para resolver la alimentación cotidiana de forma simple y equilibrada.

Guirado, licenciada en Nutrición, difundió recientemente un nuevo menú semanal que incluye opciones para almuerzos y cenas de lunes a viernes. La planificación combina alimentos accesibles, preparaciones sencillas y una mirada integral sobre la alimentación, alejada de las dietas restrictivas y centrada en el bienestar a largo plazo. Su propuesta se apoya en la organización previa como una herramienta clave para mejorar la relación con la comida.

El menú presentado contempla una amplia variedad de platos que integran proteínas animales y vegetales, cereales integrales, legumbres, lácteos, huevos y una presencia constante de verduras. Entre las preparaciones sugeridas se encuentran fajitas integrales con huevo y pollo acompañadas de ensalada con palta, hamburguesas de lentejas con queso y ensalada con huevo, arroz con zucchinis salteados, ensalada de fideos con huevo, queso y vegetales, fajitas de pollo con hojas verdes. También incluye milanesa de pollo al horno rebozada con semillas y avena acompañada de calabaza asada, tarta de atún y acelga con ensalada, ensalada completa de atún con arroz integral, legumbres y vegetales, y pizza casera con vegetales.

Más allá del detalle de cada plato, la nutricionista pone el foco en los hábitos que sostienen una alimentación saludable. En el mensaje que acompaña la publicación, Guirado destaca la importancia de realizar compras conscientes y planificadas. Contar en el hogar con frutas, verduras, lácteos, huevos, carnes de consumo opcional, legumbres en conserva y cereales integrales permite resolver múltiples comidas sin recurrir a opciones ultraprocesadas o a decisiones de último momento.

Otro de los ejes de su propuesta es la planificación como respuesta a una de las preguntas más frecuentes en la vida cotidiana: “¿Qué comemos hoy?”. Según explica la profesional, armar un menú semanal ayuda a reducir la carga mental asociada a la alimentación, especialmente en familias numerosas o en hogares donde las rutinas son exigentes. Además, recomienda que esta organización sea un proceso compartido, en el que participen las distintas personas que integran el hogar, contemplando gustos y preferencias, pero sin descuidar el aporte de nutrientes.

Guirado también subraya un consejo simple pero efectivo: incorporar siempre una porción de vegetales en el plato. De acuerdo con su mirada, sumar verduras mejora cualquier preparación, aporta volumen, variedad de colores y nutrientes esenciales, y contribuye a una alimentación más equilibrada. Este criterio se refleja de manera transversal en todo el menú semanal difundido.

Quién es la nutri influencer

La nutricionista mendocina desarrolla su trabajo desde un enfoque que combina ciencia, autoconocimiento y neurofisiología del comportamiento alimentario. A través de AG Espacio de Bienestar, un centro que integra nutrición, psicología y tecnología, acompaña a las personas a construir una relación más consciente, libre y sostenible con la comida. Su labor está especialmente orientada a mujeres que buscan dejar atrás las dietas, la culpa y la autoexigencia, para reconectar con su cuerpo de una manera auténtica.

Con más de 215 mil seguidores en Instagram, Agustina Guirado se consolidó como una referente en divulgación nutricional en redes sociales. Sus publicaciones generan un alto nivel de interacción y evidencian una demanda creciente por contenidos profesionales que ofrezcan soluciones prácticas, realistas y aplicables a la vida diaria.

En un escenario atravesado por la sobreinformación y las tendencias extremas en alimentación, la propuesta del menú semanal se posiciona como una alternativa posible para quienes buscan ordenar sus comidas sin restricciones innecesarias. Más que una lista cerrada de platos, el menú funciona como una guía flexible que invita a planificar, simplificar y recuperar la tranquilidad en torno a la alimentación cotidiana.

