María Celeste Sammartino es la nueva reina de la Ciudad de Mendoza

Con 27 votos, la representante del Andino Tenis Club fue elegida como la nueva reina de la Ciudad de Mendoza este sábado por la madrugada.

María Celeste Sammartino, representante del Andino Tenis Club, fue elegida como nueva reina de la Ciudad de Mendoza al recibir 27 votos. La virreina fue Agustina Sosa, del CECITyS, al recibir 21 votos.

La votación arrancó a las 23:25 y concluyó 23:44. Luego de la votación, que fue muy pareja, María Celeste Sammartino dio un emocionante discurso. Juliana Zalazar y Agustina Capó le entregaron la corona a las nuevas soberanas. Sammartino estará representando a la Ciudad de Mendoza el próximo 6 de marzo en el teatro griego Frank Romero Day.

Agustina Sosa y Maria Celeste Sammartino Agustina Sosa, virreina, y María Celeste Sammartino, nueva reina de la Vendimia de Ciudad. Foto: Maru Mena Un despliegue escénico de vanguardia para celebrar 90 años de historia Sobre el escenario, la fuerza de más de 300 artistas en escena creó un impacto visual imponente. Los desniveles del diseño escenográfico proyectaron una dinámica constante, mientras que la música en vivo —ejecutada con precisión técnica— elevó la tensión dramática en cada escena. Fue un espectáculo que no solo se miró, sino que también se sintió, con una producción de la Subsecretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que no dejó detalle librado al azar.

Ciudad de Mendoza Vendimia Fue una noche emocionante de Vendimia Maru Mena La efervescencia en las gradas ya se sintió con las primeras intervenciones artísticas. El público acompañó con aplausos la propuesta de Laura Fuertes, que logró sintetizar décadas de tradición en una puesta contemporánea y ágil.

Juliana Zalazar y Agustina Capó. El clima de expectativa es total mientras las 10 candidatas aguardan su turno, soñando con la corona departamental que les dará el pase directo al teatro griego Frank Romero Day el próximo 6 de marzo.