¿Mandarinas en puertas y ventanas? Descubrí por qué funciona tan bien

Hace años, muchas familias guardaban las cáscaras de mandarinas tras cada merienda. De pronto, cayó en el olvido. Ahora volvió. Y no es casual: la piel de esta fruta es rica en aceites volátiles que, además de soltar un aroma cítrico, ahuyentan mosquitos y hormigas.

Los que lo practican destacan lo fácil que resulta. No hay que gastar dinero ni aprender fórmulas complicadas. Con el simple gesto de no tirar la cáscara, la casa gana un ambientador natural y un escudo antiinsectos. Y si te preocupa la seguridad de los chicos o las mascotas, este método gana aún más fuerza: no contiene químicos ni deja residuos tóxicos.