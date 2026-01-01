Lujo y vinos en un destino de verano exclusivo

Estas emblemáticas marcas se unen en una colaboración inédita que celebra el diseño, el carácter y una manera singular de disfrutar el verano.

Vinos y autos en el verano de Punta del Este.

Frente al mar y entre dunas, en uno de los enclaves más exclusivos de la costa uruguaya, ambas marcas presentan un espacio donde el vino, el automovilismo y el lifestyle convergen de forma natural, en un verano que promete.

La propuesta ofrece una cava con toda la alta gama de vinos de Pulenta Estate y una selección curada de modelos Porsche en exhibición. El entorno, de estética minimalista y atmósfera relajada, invita a vivir el verano desde otro lugar.

Pulenta Estate San Ignacio Vinos y autos de lujo en San Ignacio. Diseñado como un refugio para amigos de la casa —amantes del vino, de los autos y del estilo de vida que ambas marcas representan—, el espacio funciona como un punto de encuentro íntimo y sofisticado, donde compartir tiempo, pasiones e historias.

Un conjunto de actividades para el verano uruguayo Durante la temporada se realizarán degustaciones privadas, desayunos sensoriales, test drives Porsche, salidas organizadas y cenas íntimas para clientes, en un marco cuidado al detalle, donde cada elemento —desde la arquitectura hasta la curaduría musical— expresa una filosofía de disfrute pausado y refinado.

Pulenta Estate San Ignacio 3 Un buen lugar para relajarse luego de la playa. “Estamos desembarcando en Uruguay para la temporada 2026 con este espacio en José Ignacio, acompañando a Porsche en una colaboración inédita. Será un entorno relajado pero curado al detalle, donde cada elemento —desde la selección de vinos hasta la disposición de los autos— refleja nuestra forma de entender el disfrute”, comentó Hugo Pulenta, cofundador de Pulenta Estate.