Lujo y vinos en un destino de verano exclusivo
Estas emblemáticas marcas se unen en una colaboración inédita que celebra el diseño, el carácter y una manera singular de disfrutar el verano.
Frente al mar y entre dunas, en uno de los enclaves más exclusivos de la costa uruguaya, ambas marcas presentan un espacio donde el vino, el automovilismo y el lifestyle convergen de forma natural, en un verano que promete.
La propuesta ofrece una cava con toda la alta gama de vinos de Pulenta Estate y una selección curada de modelos Porsche en exhibición. El entorno, de estética minimalista y atmósfera relajada, invita a vivir el verano desde otro lugar.
Te Podría Interesar
Diseñado como un refugio para amigos de la casa —amantes del vino, de los autos y del estilo de vida que ambas marcas representan—, el espacio funciona como un punto de encuentro íntimo y sofisticado, donde compartir tiempo, pasiones e historias.
Un conjunto de actividades para el verano uruguayo
Durante la temporada se realizarán degustaciones privadas, desayunos sensoriales, test drives Porsche, salidas organizadas y cenas íntimas para clientes, en un marco cuidado al detalle, donde cada elemento —desde la arquitectura hasta la curaduría musical— expresa una filosofía de disfrute pausado y refinado.
“Estamos desembarcando en Uruguay para la temporada 2026 con este espacio en José Ignacio, acompañando a Porsche en una colaboración inédita. Será un entorno relajado pero curado al detalle, donde cada elemento —desde la selección de vinos hasta la disposición de los autos— refleja nuestra forma de entender el disfrute”, comentó Hugo Pulenta, cofundador de Pulenta Estate.
El vino luego de la playa
“Este proyecto marca un nuevo capítulo para Pulenta Estate, pero profundamente alineado con nuestra identidad. No se trata de exhibir, sino de compartir nuestra historia y nuestro estilo de vida. La idea es que la gente pueda venir a tomar una copa después de la playa, en un ambiente relajado y acompañado por un equipo especializado”, agregó Nina Pulenta, directora de Marketing de Pulenta Estate.
Este encuentro entre dos marcas emblemáticas invita a descubrir un nuevo territorio del lujo contemporáneo: sofisticado, auténtico y profundamente sensorial.