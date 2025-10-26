Llega ChefCPT, lA para la alta cocina

Desarrollado por Academia.tv , la principal academia online de cocina italiana, que ofrece cursos con certificados emitidos por los chefs más prestigiosos de ese país, el siguiente paso es un asistente de inteligencia artificial con el que la cocina italiana -que es una de las referentes del planeta- busca hacer lo mismo en el mundo online, con ChefCPT.

Al igual que lo viene haciendo desde hace tiempo ChefGTP , el novedoso asistente de i nteligencia artificial ChefCPT (Culinary, Pre-trained, Transformer). propone difundir ideas para aprender nuevas técnicas culinarias. Los principales usos incluyen la creación de recetas o menús, a partir de los ingredientes disponibles, como también la búsqueda de sugerencias para casos de intolerancias alimentarias y consultas sobre utensilios o técnicas específicas para preparar determinadas recetas.

A diferencia de los chatbots generalistas tradicionales, ChefCPT ha sido "alimentado" con más de 2.000 horas de cursos de video profesionales y miles de recetas certificadas, lo que ha permitido constituir una base de conocimientos para la cocina . Esta plataforma por primera vez reúne la experiencia de más de 207 maestros de la cocina , con referentes de Italia como Iginio Massari, Davide Oldani, y Gabriele Bonci.

6 de cada 10 usan la inteligencia artificial para cocinar mejor

ChefCPT fue creado para responder a una tendencia cada vez más marcada: según una encuesta reciente de academia.tv, en Italia el 64% usa IA para encontrar ideas y técnicas culinarias, aunque uno de cada dos admite que no confía plenamente en la calidad del contenido generado. Esto mismo se da en otras partes del mundo y responde a una tendencia del creciente uso de aplicaciones para cocinar, que entre otras ventajas ofrece el poder cocinar naciones y por ese motivo existen numerosas aplicaciones para cocinar, que ofrece importantes ventajas como mayor cantidad de recetas aptas para diabéticos y personas con limitaciones en la alimentación, entre otros.

La mayoría cocina para familiares y amigos. Créditos: caintra.org.mx

Casi 2 de cada 10 cocina para sí mismo

La encuesta de la plataforma Acadèmia.tv analizó los hábitos tanto dentro de casa como en los restaurantes, y en particular, el vínculo con la tecnología y reveló que solo el 17,6% cocina para sí mismo, mientras que más de 8 de cada 10 lo hacen para familiares o amigos.

Para casi todos, el 95%, las comidas son una ocasión social importante, y el 65% afirma dedicar el tiempo necesario a la preparación casera: al menos 30 minutos frente al horno o cocina.

En cuanto a los italianos, el 82% come afuera no más de una vez por semana; el 74% prefieren los restaurantes italianos o pizzerías y sólo el 10% de ese 82% eligen la alta gastronomía.

La inteligencia artificial en la cocina en otras aplicaciones

AI Chef Pro. Ofrece no solo generación de recetas con inteligencia artificial, sino además herramientas especializadas para la industria gastronómica. Entre otros se lo utiliza para desarrollo de menús degustación con narrativa gastronómica y control detallado de costos por plato.

ChefGPT. De aquí se origina el nombre de la aplicación italiana. Esta aplicación ofrece una experiencia interactiva natural para la creación de recetas. No tiene herramientas específicas para control de costos.

Mr. Cook. Genera recetas basadas en fotografías de ingredientes disponibles y se enfoca en reducir el desperdicio alimentario. Identifica productos próximos a su vencimiento y tiene perfiles dietéticos personalizables.

También están presentes otras como Smart CookAI, Plant Jammer y SuperCook.