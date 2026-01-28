Living 2026: la simetría ya no es ley, pero sigue marcando el ritmo

Durante décadas, la simetría reinó en el diseño de los living s, con elementos tales como lámparas gemelas , sofás enfrentados y composiciones perfectamente espejadas. En 2026 , la tendencia evoluciona hacia ambientes más relajados, en el que la estructura convive con la espontaneidad.

Si bien la simetría ya no es ley, el orden sí lo va a seguir siendo. Entonces la clave está en saber leer cada espacio. Créditos: Studio Squire y Dave Watts .

Porque aporta orden, serenidad y una elegancia casi arquitectónica a un proyecto. De hecho, la simetría nació mucho antes que el diseño y en un living se visualiza cuando hay dos sillones idénticos, lámparas que un espejo las convierte en almas gemelas y un diseño que transmite calma.

Este living es sutilmente "asimétrico" porque sus muebles no combinan a la perfección, pero es muy atractivo. Créditos: Camden Grace, Jared Kuzia y Matthew Gleason

Pero esto ya no lo es todo: lo que se propone ahora es seguir la intuición, jugar con las combinaciones de colores y permitir que la iluminación guíe las decisiones.

La rebelión suave (en el otro extremo)

Sin hacer ruido ni romper estructuras, la asimetría entró al diseño de interiores con un cuadro corrido, una mesa auxiliar que no tenía pareja o con una lámpara que se atrevió a ser más alta que todas las demás.

El mayor error en la distribución de un living es cuando se elige una disposición demasiado simétrica o demasiado asimétrica. Por eso los diseñadores recomiendan una combinación de ambos enfoques. Créditos: Lauren Gilberthorpe

La asimetría no desafía al orden: sino más bien lo humaniza y le recuerda que las viviendas no son museos.

El encuentro, un equilibrio con vida

La simetría y asimetría no compiten. Se necesitan. Una ofrece estructura y la otra, emoción. Y entre ambas construyen la vivienda más difícil de lograr: la que se siente propia.