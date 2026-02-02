Las mejores fotografías de jardines y plantas del mundo

Es una competencia que ha llegado a reunir hasta 20 mil participantes por año y está abierta tanto a fotógrafos profesionales como aficionados. Se la conoce por sus siglas IGPOTY (International Garden Photographer of the Year) y es uno de los concursos de fotografía más prestigiosos dedicados al mundo de la naturaleza.

El certamen premia imágenes relacionadas con jardines , plantas y paisajes naturales. Además distingue al mejor fotógrafo del mundo , elegido a partir de la mejor fotografía presentada entre todas las categorías de este certamen.

"Fitz Roy y las cascadas" de Joyce Bealer. Tercer puesto en la general. Foto: Petapixel .

IGPOTY cuenta con un sitio web oficial —igpoty.com— donde se puede conocer en detalle el concurso, sus categorías y las bases para participar. Allí también se realiza el proceso de inscripción para cada nueva edición.

El concurso está organizado por Mirror Plate Media Ltd, una empresa británica con sede en Essex, Reino Unido. Nació en 2007 como una competencia del ámbito local y desde 2009 se consolidó como un certamen de alcance internacional.

Este prestigioso concurso reconoce la excelencia en la fotografía de jardines y plantas.

"Tormenta sobre campos" del fotógrafo premiado J. Fritz Rumpf