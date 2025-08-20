Las curiosidades detrás del alimento más crujiente: las papas fritas

Las papas fritas se han convertido en uno de los acompañamientos más populares del mundo, un clásico que traspasa fronteras y se adapta a distintas culturas. Sin embargo, más allá de su sabor y de su presencia en la mesa cotidiana, este alimento encierra una serie de curiosidades que lo vuelven aún más interesante.

En primer lugar, se estima que las papas fritas son el producto más vendido en restaurantes de comida rápida a nivel global, superando incluso a las hamburguesas. Su versatilidad y bajo costo de producción las han consolidado como una de las guarniciones más consumidas del planeta.

En 2024, se pidieron casi 13 millones de porciones de papas fritas a través de la una app de comida en Argentina. Buenos Aires, Córdoba y San Miguel de Tucumán fueron las ciudades que lideraron el ranking de consumo. Su versatilidad las lleva a ser solicitadas principalmente como acompañamiento de otros alimentos, siendo las hamburguesas lo más elegido.

Un argentino se destacó como el más fanático de las papas fritas: se trata de un porteño, que realizó nada menos que 228 pedidos en el último año, con un promedio de 19 solicitudes por mes.

En cuanto a su impacto económico, se calcula que solo en Europa el mercado de las papas fritas congeladas supera los miles de millones de euros anuales, convirtiéndose en un sector estratégico dentro de la industria alimenticia. Este fenómeno no solo responde a la alta demanda en los hogares, sino también al creciente consumo en estadios, cines y eventos masivos.

Otra curiosidad es la cantidad de variantes que existen alrededor del mundo. En Bélgica se sirven en conos de papel y con una amplia variedad de salsas; en Reino Unido son más gruesas y conocidas como chips; mientras que en Estados Unidos suelen presentarse finas, saladas y en grandes porciones. Japón, por su parte, ha innovado con sabores tan particulares como las papas fritas con chocolate o las condimentadas con algas.

vista-superior-del-delicioso-pollo-frito-con-papas-fritas

Incluso la ciencia ha posado su interés en este alimento. Estudios han demostrado que el característico sonido crujiente al morder una papa frita potencia la percepción del sabor, un fenómeno relacionado con la conexión entre el oído y la sensación de frescura en los alimentos.

Más allá de las diferencias culturales, las papas fritas mantienen un lugar indiscutible en la mesa global, acompañadas de historias, cifras sorprendentes y un atractivo que va mucho más allá de lo gastronómico.