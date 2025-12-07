Las células olvidadas que están reescribiendo la historia del cerebro

Astrocitos, el motor químico que regula cómo pensamos y recordamos. Cómo se manifiesta el poder de estas células en la neurociencia.

Los astrocitos pasaron de ser simples células de soporte a reguladores fundamentales del cerebro. ¿Por qué? estas células regulan neurotransmisores, moldean circuitos, participan en la memoria, aprendizaje y ritmos circadianos y podrían transformar la comprensión de enfermedades como Alzheimer y Huntington.

Los astrocitos mantienen el ambiente donde las neuronas se comunican, regulan la energía que reciben, ayudan a guardar recuerdos, marcan ritmos del sueño y la vigilia, y cuando algo falla, pueden contribuir a enfermedades.

De células “de soporte” a piezas clave en la cognición humana Las neuronas siempre lo fueron todo al momento de abordar en detalle las células del cerebro. Brillaban en portadas de las revistas, en congresos, en libros. Mientras tanto, otras células —los astrocitos— quedaban relegadas al fondo, silenciadas y etiquetadas como “soporte”. Hasta que la tecnología cambió el guión.

Con nuevas herramientas capaces de observar señales de calcio y mapear circuitos en alta resolución, los astrocitos comenzaron a mostrar su verdadera naturaleza: complejos, sensibles y profundamente influyentes. No solo acompañan a las neuronas: orquestan su comportamiento.

Regulan neurotransmisores, marcan el ritmo del reloj biológico, guardan rastros de experiencias emocionales y ajustan la comunicación entre millones de sinapsis. En enfermedades neurodegenerativas, sus alteraciones pueden anticipar el daño neuronal.