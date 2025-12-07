Las células olvidadas que están reescribiendo la historia del cerebro
Astrocitos, el motor químico que regula cómo pensamos y recordamos. Cómo se manifiesta el poder de estas células en la neurociencia.
Los astrocitos pasaron de ser simples células de soporte a reguladores fundamentales del cerebro. ¿Por qué? estas células regulan neurotransmisores, moldean circuitos, participan en la memoria, aprendizaje y ritmos circadianos y podrían transformar la comprensión de enfermedades como Alzheimer y Huntington.
Los astrocitos mantienen el ambiente donde las neuronas se comunican, regulan la energía que reciben, ayudan a guardar recuerdos, marcan ritmos del sueño y la vigilia, y cuando algo falla, pueden contribuir a enfermedades. Créditos: Pexels.
De células “de soporte” a piezas clave en la cognición humana
Las neuronas siempre lo fueron todo al momento de abordar en detalle las células del cerebro. Brillaban en portadas de las revistas, en congresos, en libros. Mientras tanto, otras células —los astrocitos— quedaban relegadas al fondo, silenciadas y etiquetadas como “soporte”. Hasta que la tecnología cambió el guión.
Con nuevas herramientas capaces de observar señales de calcio y mapear circuitos en alta resolución, los astrocitos comenzaron a mostrar su verdadera naturaleza: complejos, sensibles y profundamente influyentes. No solo acompañan a las neuronas: orquestan su comportamiento.
Regulan neurotransmisores, marcan el ritmo del reloj biológico, guardan rastros de experiencias emocionales y ajustan la comunicación entre millones de sinapsis. En enfermedades neurodegenerativas, sus alteraciones pueden anticipar el daño neuronal.
Las sinapsis son las conexiones que permiten la comunicación entre las neuronas del cerebro, permitiendo la transmisión de señales eléctricas y químicas. Imagen: gentileza Nature.
Más lentos que las neuronas, pero igual de decisivos
Hoy, los astrocitos
Constituyen cerca del 25% de las células cerebrales.
Regulan el entorno químico de las sinapsis y ajustan la transmisión neuronal.
Sus señales de calcio son lentas, pero influyen en memoria, aprendizaje y estado de alerta.
Son esenciales en el reloj circadiano: controlan los niveles de GABA y glutamato.
Participan en recuerdos espaciales y emocionales, incluyendo memorias de miedo.
Alteraciones en astrocitos contribuyen a trastornos psiquiátricos y neurodegenerativos.
Corregir su actividad mejora memoria, conducta y sueño en modelos animales.
Podrían ser claves para terapias futuras y para entender la evolución del cerebro humano.
Los astrocitos hoy ya no viven en las sombras: son protagonistas de un nuevo capítulo en la neurociencia y posibles blancos terapéuticos.
Fuente: Nature.