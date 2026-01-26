La mejor receta para tener un postre de crema, frutillas y galletas sin horno

Este postre se arma con capas simples y sabores conocidos que logran un resultado fresco y súper rico que te resuelve el antojo de algo dulce sin pasar horas en la cocina. Es una receta que se arma en frío, sin horno, y que mejora con el reposo. Funciona tanto para una comida informal como para servir en copas individuales cuando se busca algo casero pero prolijo, así que... ¡manos a la obra!