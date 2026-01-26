La mejor receta para tener un postre de crema, frutillas y galletas sin horno
Receta para preparar un postre casero sin horno, con capas de crema, frutillas frescas y galletas que se arma en minutos y queda delicioso.
Este postre se arma con capas simples y sabores conocidos que logran un resultado fresco y súper rico que te resuelve el antojo de algo dulce sin pasar horas en la cocina. Es una receta que se arma en frío, sin horno, y que mejora con el reposo. Funciona tanto para una comida informal como para servir en copas individuales cuando se busca algo casero pero prolijo, así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes (para 4 a 6 porciones)
-
400 ml de crema de leche bien fría
3 cucharadas de azúcar
1 cucharadita de esencia de vainilla
300 g de frutillas
200 g de galletas tipo vainilla o lincoln
150 ml de leche fría
Paso a paso de la receta
-
La crema de leche se coloca en un bowl frío junto con el azúcar y la esencia de vainilla. Se bate hasta lograr una textura firme pero cremosa, cuidando de no sobrebatir.
Las frutillas se lavan, se les retira el cabito y se cortan en rodajas o cubos, según preferencia.
La leche se coloca en un recipiente bajo para humedecer las galletas.
Las galletas se pasan rápidamente por la leche, solo unos segundos, para que queden blandas sin desarmarse.
En una fuente o copas individuales se arma una primera capa de galletas humedecidas.
Se cubre con una capa generosa de crema batida y luego se distribuyen frutillas por encima.
Se repite el armado hasta terminar los ingredientes, finalizando con crema y frutillas.
El postre se lleva a la heladera por al menos 2 horas para que tome cuerpo y los sabores se integren.
Al momento de servir, se puede sumar fruta fresca extra o ralladura de limón para darle mayor frescura. ¡Y listo!