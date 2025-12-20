Presenta:

Estilo

|

fiestas

La luz que está cambiando las fiestas

Hoy para las fiestas prevalece la iluminación segura y cálida. Portátiles, cálidas y sin cables: las lámparas que hoy se imponen.

Mario Simonovich

En fiestas, las lámparas están siendo diseñadas para que sean inalámbricas. Créditos: Pooky Lighting.

En fiestas, las lámparas están siendo diseñadas para que sean inalámbricas. Créditos: Pooky Lighting.

Pooky Lighting.

Durante siglos, las velas o las lámparas enchufadas dominaron el arte de la iluminación en las mesas y fiestas. Hoy, una nueva protagonista toma su lugar: la lámpara inalámbrica. Más segura, versátil y estética, así está redefiniendo el ritual de las celebraciones.

lampara inalambrica a

Una elegante lámpara sin cables. Créditos: Addison Ross

Te Podría Interesar

La era sin cables

  • Las lámparas inalámbricas reemplazan o complementan a las velas.
  • Son más seguras: no hay fuego, cera ni riesgo con niños.
  • Se recomiendan bombillas cálidas (2700–3000K).
  • Se usan en capas: lámparas altas + pequeñas.
  • Son portátiles: se mueven según la dinámica de la mesa.
  • Se adaptan a distintos estilos decorativos.
  • La tendencia ya es fuerte en restaurantes y diseño de interiores.
info el auge de las lamparas inalambricas

Fiestas con estética, seguridad y equilibrio

¿Por qué seguir dependiendo del enchufe? A medida que las lámparas se liberan de los cables, la tecnología aporta una nueva forma de iluminar y comodidad a las mesas en las fiestas.

lampara colgantes

Una forma de crear atracción es combinando lámparas inalámbricas altas con lámparas decorativas más pequeñas, para así añadir capas de interés visual y atraer la atención a toda la mesa . Créditos: Pooky Lighting

Las lámparas inalámbricas están revolucionando la forma de iluminar las mesas festivas. Reemplazan (o complementan) a las velas con una luz cálida, segura y portátil.

Archivado en

Notas Relacionadas