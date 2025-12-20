La luz que está cambiando las fiestas

Hoy para las fiestas prevalece la iluminación segura y cálida. Portátiles, cálidas y sin cables: las lámparas que hoy se imponen.

En fiestas, las lámparas están siendo diseñadas para que sean inalámbricas. Créditos: Pooky Lighting.

Durante siglos, las velas o las lámparas enchufadas dominaron el arte de la iluminación en las mesas y fiestas. Hoy, una nueva protagonista toma su lugar: la lámpara inalámbrica. Más segura, versátil y estética, así está redefiniendo el ritual de las celebraciones.

lampara inalambrica a Una elegante lámpara sin cables. Créditos: Addison Ross

La era sin cables Las lámparas inalámbricas reemplazan o complementan a las velas.

inalámbricas reemplazan o complementan a las velas. Son más seguras: no hay fuego, cera ni riesgo con niños.

Se recomiendan bombillas cálidas (2700–3000K).

Se usan en capas: lámparas altas + pequeñas.

altas + pequeñas. Son portátiles: se mueven según la dinámica de la mesa.

Se adaptan a distintos estilos decorativos.

La tendencia ya es fuerte en restaurantes y diseño de interiores. ¿Por qué seguir dependiendo del enchufe? A medida que las lámparas se liberan de los cables, la tecnología aporta una nueva forma de iluminar y comodidad a las mesas en las fiestas.

lampara colgantes Una forma de crear atracción es combinando lámparas inalámbricas altas con lámparas decorativas más pequeñas, para así añadir capas de interés visual y atraer la atención a toda la mesa . Créditos: Pooky Lighting