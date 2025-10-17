La hermosa isla a pocas horas de Buenos Aires donde la historia y la naturaleza se encuentran

A solo dos horas de navegación desde Tigre, la Isla Martín García combina paisajes vírgenes, tranquilidad absoluta y un pasado fascinante que marcó capítulos claves de la historia argentina.

A veces, para desconectarse del ritmo acelerado de Buenos Aires, no hace falta viajar demasiado. Basta con mirar hacia el norte y dejarse llevar por el cauce del Delta del Paraná, hasta llegar a un rincón donde el tiempo parece haberse detenido: la Isla Martín García, un verdadero tesoro natural y cultural de la provincia.

Rodeada por aguas tranquilas y envuelta en vegetación espesa, esta isla guarda secretos de siglos. Fue escenario de batallas, cárcel de expresidentes —como Juan Domingo Perón— y refugio de aves, mariposas y especies únicas que la convirtieron en una joya ecológica.

Caminar por la isla es adentrarse en un museo al aire libre. Las visitas guiadas recorren la antigua panadería —donde se elabora el tradicional pan dulce de la isla—, el viejo presidio, la iglesia, el cementerio y los senderos que se pierden entre árboles centenarios. Cada rincón tiene su relato, y cada paso respira memoria.

Caminar por la isla es adentrarse en un museo al aire libre. Las visitas guiadas recorren la antigua panadería —donde se elabora el tradicional pan dulce de la isla—, el viejo presidio, la iglesia, el cementerio y los senderos que se pierden entre árboles centenarios. Cada rincón tiene su relato, y cada paso respira memoria.

Un isla para observar y descansar Más allá de su legado histórico, Martín García deslumbra por su entorno natural. En sus costas crecen juncales y pajonales que sirven de refugio a una fauna diversa. Más de 150 especies de mariposas —entre ellas, la mariposa bandera argentina— y una infinidad de aves convierten este lugar en un paraíso para fotógrafos y amantes de la naturaleza.