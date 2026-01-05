La excusa perfecta para no lavar los platos en la casa de tu suegra

En casi todas las familias existe la escena: la visita termina de comer, alguien se levanta rápido para “dar una mano” y otro interviene con firmeza: “No, dejá, vos sos visita”. Pero en algunas casas, especialmente cuando se trata de suegros, el mandato viene reforzado por una frase menos negociable: “Acá no se lavan los platos porque eso mueve la energía de la casa”. Detrás de lo que suena como una excusa perfecta para esquivar un momento incómodo, hay una creencia más extendida de lo que pareciera.

La idea de que los objetos cotidianos cargan energía no es nueva. Distintas tradiciones -desde el feng shui oriental hasta la cosmovisión andina- coinciden en que el hogar es un espacio cargado simbólicamente y que cada acción dentro de él influye en su equilibrio. En muchas familias argentinas y latinoamericanas, esta noción se trasladó a los hábitos domésticos, especialmente a la cocina, considerada el corazón emocional del hogar.

Según esta creencia, dejar que un invitado lave los platos implica permitir que otra persona “toque” la energía que sostiene la dinámica familiar. El anfitrión, entonces, es el responsable de mantener el orden simbólico. Para algunos, es casi un acto ritual; para otros, una regla tácita que nadie cuestiona.

Si hay un territorio donde esta idea se vuelve especialmente tensa, es en la casa de la suegra. Allí, el equilibrio de poderes domésticos se vuelve más delicado y la frase “no laves nada” puede significar varias cosas a la vez: hospitalidad, necesidad de control o simplemente una forma elegante de marcar territorio.

Muchos especialistas en dinámicas familiares señalan que la cocina suele ser un espacio de identidad. Ceder ese espacio, incluso de manera tan inocente como permitir que otro lave los platos, puede percibirse como una intromisión. De allí, en algunas casas, la explicación energética aparece como una versión amable de lo que, en realidad, implica preservar una parcela simbólica del hogar.

¿Creencia mística o estrategia cultural?

Aunque la teoría energética no tiene sustento científico, sí tiene peso sociocultural. Antropólogos urbanos señalan que estas prácticas funcionan como “rituales de pertenencia”: lavar los platos de una casa ajena simboliza participación activa en esa familia, y en algunas culturas, ese rol solo se habilita cuando hay suficiente confianza o integración.

Es decir, que te dejen pasar la esponja puede ser un gesto de aceptación. Y que no te lo permitan, una manera sutil de decir que todavía sos visita, aunque lleves años en la pareja.

lavar platos

Lo que se dice y lo que se calla en la mesa

Más allá de creencias espirituales, este pequeño ritual cotidiano deja ver un problema mayor: en muchas familias, las tareas domésticas siguen siendo territorio sensible, fuertemente asociado a roles tradicionales. Y aparecer con “demasiado entusiasmo” para ayudar puede interpretarse como una invasión o, peor aún, como una crítica silenciosa a cómo se hacen las cosas en esa casa.

Por eso, la explicación energética funciona como una excusa perfecta: desactiva toda tensión, evita discusiones y convierte un tema potencialmente incómodo en un asunto místico incuestionable.

Una tradición que se resignifica

Con el tiempo, muchos hogares jóvenes resignificaron esta creencia como parte del folklore familiar. Algunos la repiten en tono humorístico; otros la sostienen como una norma tácita para preservar espacios privados. Y no falta quien la utiliza estratégicamente para eludir la esponja sin culpa ni conflicto.

En cualquier caso, esta práctica revela mucho más que una superstición doméstica: habla del valor simbólico del hogar, de la importancia de los límites y del modo en que las familias negocian -con humor, con mística o con diplomacia- la convivencia.