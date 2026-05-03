La escapada de las regias: quiénes son y dónde estuvieron las diosas del lifestyle argentino

Sí: están entre las mujeres más regias del país. Evelyn Scheidl, Patra D’onofrio, Grace Cámara, Silvia Peralta, Cris Sierra y Nequi Galotti conforman un grupo de amigas que se adoran, y convocadas por la empresaria sanjuanina Cecilia Zunino -quien también es parte de este grupo genial-, ya en varias oportunidades han organizado una "escapadita" anual a Mendoza y San Juan.

Ellas son referentes indiscutidas de la moda argentina y actualmente verdaderas comunicadoras de lifestyle, con una gran comunidad. Ceci Zunino las recibió en este viaje 2026 en su finca de Agrelo, Villa Rosa, y desde allí el periplo fue impactante. ¿La agenda? Un completo recorrido por destacados puntos de Mendoza y San Juan para disfrutar de sus paisajes, hoteles, bodegas y sabores, en una experiencia turística y gastronómica que también celebró lo más valioso: la amistad e historias compartidas.

MDZ charló con Evelyn Scheidl, quien contó que esta ya es la tercera edición de una reunión absolutamente maravillosa que ya se ha hecho costumbre.

"Estamos absolutamente felices. Cada año que venimos nuestra amiga Cecilia nos cambia el panorama. Lo que hace ella es impresionante: organiza momentos maravillosos, y nos hace conocer espacios y lugares de ensueño", expresó la ex modelo y conductora.

"Cuando uno viene a trabajar a una provincia lamentablemente no tiene tiempo de conocerla... o lo hace muy por encima. Desde hace tres años que nosotros, este grupo de amigas, comandados por Cecilia Zunino nos tomamos unos días para conocer lugares de Mendoza y San Juan, y realmente quedamos impactadas cada vez", asegura Scheidl.

"Te cuento: en Mendoza nos recibió Cecilia en su casa, en Villa Rosa, Luján de Cuyo. Almorzamos divinamente y luego partimos a Casa David Wine & Horses, donde la bienvenida fue literalmente espectacular. Nos esperaban con un día fabuloso, comida riquísima, y los lodge preparados especialmente para que durmamos allí: realmente first class. Además Andrea Richardi y Juan Pablo Marchionni fueron nuestros anfitriones y nos contaron todas las cosas que se vienen: el espectacular hotel que se levantará allí, asociados con Palacio Duhau, por ejemplo", siguió Evelyn.

"También visitamos La Linqueñita, y Gustavo Schiavi, su dueño, nos hizo probar distintas variedades de quesos premium con un sabor absolutamente asombroso. La degustación fue memorable. ¡Te cuento que es un viaje en donde nos la pasamos comiendo! ¡Degustación de quesos, almuerzos, meriendas y cenas!", expresó Evelyn entre risas.

"Quiero destacar la hospitalidad de mi amiga Cecilia Zunino. En Villa Rosa ella, entre otras cosas, cultiva tomates... ¡Y qu{e tomates! Te confieso que nosotras nos llevamos los tomates puestos y en la cartera, porque son increíbles. Compartimos además un riquísimo asado", cerró Scheidl.

Un hermoso grupo de amigas

"Son todas amorosas. Realmente son divinas. Yo siempre digo que Ceci Zunino es una genia porque lo que hace es unir gente, unir energías. Gracias a ella conocimos a este grupo increíble. Llegaron a Casa David Wine & Horses y las recibimos en la caballeriza. A eso de las cuatro de la tarde les mostramos todo el proyecto ecuestre: la veterinaria los studs, toda la parte hípica y luego en carruaje las llevamos hasta la capilla, que es un spot muy especial", relata Juan Pablo Marchionni.

"Se volvieron locas con el paisaje mendocino del valle de Agrelo. ¡Sacaron miles de fotos para subir a Instagram! Sobre todo Nequi Galloti, que es una amante absoluta de los caballos. Todas las chicas del grupo pegaron una onda increíble con Andrea, y me animo a decir que este es el principio de un montón de actividades que podemos hacer juntos", siguió Juampi.

"Volvimos a subir al carruaje y partimos hacia el Clubhouse, en donde servimos un té lindísimo y colmado de dulces regionales mendocinos especialmente preparados por Virgen del Valle. Colaciones de dulce de leche, tabletas Mendocinas, alfajorcitos de maicena, mini rogel, y más. Brindamos con un espumante y partieron a alojarse al lodge familiar, en donde se pusieron cómodas, descansaron un poco y nos fuimos a cenar".

"Disfrutamos una cena muy canchera, pero tengo que decir que el momento de oro fue cuando irrumpió en sala nuestra torta máxima, que es la torta emblemática de Virgen del Valle, de chocolate con naranja y helado de crema americana. Nos quedamos en el living, alrededor de la chimenea, charlando y contando anécdotas no sé hasta qué hora mientras tomábamos cafecito, acompañado de la torta y garrapiñadas de almendras".

"Yo quiero decir que Ceci Zunino nos colmó de regalos: nos trajo vinos, productos de De Mi Campo, Nosotros felices de que estuvieran con nosotros y ellas felices de estar ahí. Fue realmente inolvidable: la pasamos bárbaro, y la onda de ellas me conmovió: fueron amorosas", compartió Andrea Richardi con MDZ.

Pero no todo terminó allí: ¡luego las amigas partieron a Barreal, San Juan!

Mirá la galería íntima de fotos de un viaje soñado:

IMG_7114 Almuerzo en Villa Rosa con la anfitriona Cecilia Zunino.

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IMG_7116 En Casa David Wine & Horses, donde fueron recibidas por los anfitriones Andrea Richardi y Juan Pablo Marchionni

IMG_7117 La capilla de Casa David, visita obligada en el recorrido.

IMG_7118 Patricia D'Onofrio , Evelyn Scheild y Mirian Nicolás en Villa Rosa.

IMG_7125 Nequi Galloti disfrutando de un maravilloso día en Barreal, San Juan.

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IMG_6986 El grupo visitó La Linqueñita, donde Gustavo Schiavi, su dueño, les hizo probar distintas variedades de quesos premium.

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IMG_6992 Mirian Nicolás, Andrea Richardi y Evelyn Scheild en la cava de Casa David.

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