La ensalada primavera es más antigua de lo que parece: cuál es su origen y cómo prepararla

Hay ensaladas que poseen una identidad casi inalterable. La César necesita su aderezo característico; la Waldorf combina manzana, apio y nueces; y la caprese se reconoce por el tomate, la mozzarella y la albahaca. Con la ensalada primavera sucede algo completamente diferente: su nombre es famoso, pero sus ingredientes cambian según el país, la época y hasta la familia que la prepara.

En Argentina suele llevar lechuga, tomate, zanahoria, choclo, arvejas y huevo duro. Sin embargo, también existen versiones con arroz, papa, pepino, rabanitos, pasta o distintas hojas verdes. Lejos de ser un error, esa variedad permite comprender su verdadero origen.

No existe un registro histórico confiable que permita atribuirle la invención de la ensalada primavera a un cocinero, un restaurante o un país determinado. El nombre surgió como una manera de identificar preparaciones elaboradas con vegetales frescos, tiernos y coloridos disponibles durante esa estación.

Una pista aparece en The Salad Book , un recetario publicado aproximadamente en 1910. Allí se incluye una “Spring Salad” preparada con pepino, rabanitos, lechuga y aderezo. La fórmula es muy distinta de la que actualmente se conoce en Argentina, pero demuestra que la denominación ya circulaba hace más de un siglo.

Aquella receta tampoco establecía cantidades demasiado rígidas. La lógica era aprovechar los productos disponibles y combinar sabores, colores y texturas. Ese espíritu flexible se mantuvo con el paso del tiempo.

Así, la ensalada primavera no define una única preparación, sino una familia de recetas vinculadas con la renovación de las huertas y la llegada de alimentos frescos. Incluso hoy las propuestas primaverales incluyen desde vegetales y frutas hasta arroz, pasta, legumbres o quesos.

Cómo se transformó en un clásico argentino

En las mesas argentinas, el concepto se adaptó a ingredientes económicos y fáciles de conseguir. La base de hojas verdes comenzó a acompañarse con tomate, zanahoria rallada, choclo y arvejas. El huevo duro sumó consistencia y convirtió a la ensalada en una guarnición habitual para carnes, milanesas, tartas y asados.

Algunas familias incorporan papa hervida o arroz para hacerla más rendidora. Otras reemplazan el choclo por rabanitos, remolacha, pepino o cebolla. Precisamente allí reside una de sus mayores ventajas: puede modificarse de acuerdo con lo que haya en la heladera.

Receta de ensalada primavera al estilo argentino

Esta versión alcanza para cuatro porciones como acompañamiento.

Ingredientes

1 planta de lechuga mantecosa o criolla

2 tomates

1 zanahoria

½ taza de choclo

½ taza de arvejas cocidas

2 huevos

½ cebolla morada, opcional

3 cucharadas de aceite

1 cucharada de jugo de limón o vinagre

Sal y pimienta

Preparación

Cocinar los huevos en agua hirviendo durante diez minutos. Enfriarlos, pelarlos y cortarlos en cuartos o rodajas.

Lavar cuidadosamente la lechuga, escurrirla y secarla bien para evitar que el aderezo quede aguado. Cortar los tomates en gajos, rallar la zanahoria y filetear la cebolla, si se decide incorporarla.

Colocar la lechuga en una fuente y distribuir encima el tomate, la zanahoria, el choclo y las arvejas. Agregar los huevos al final para que no se desarmen al mezclar.

Preparar una vinagreta con tres partes de aceite y una de limón o vinagre. Condimentar con sal y pimienta, batir hasta integrar y añadir justo antes de servir.

El secreto consiste en conservar el contraste entre los ingredientes: hojas secas y crujientes, vegetales frescos y huevo bien cocido. No existe una única versión correcta porque, desde su origen, la ensalada primavera fue pensada para cambiar junto con la estación.